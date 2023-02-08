Алтайский министр назвал наиболее яркие примеры импортозамещения в крае

Вячеслав Химочка отметил, что работа по импортозамещению требует постоянного развития производства

08 февраля 2023, 07:07, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе онлайн-форума рассказал, как в регионе идёт работа по импортозамещению.

Как отметил министр, алтайские предприятия активно участвуют в импортозамещении. При этом на самом деле большое внимание вопросу уделяется с 2014 года, однако новый импульс процесс получил в 2022 году.

"Работа по импортозамещению требует постоянного развития производства и реализации проектов, связанных с разработкой новых видов продукции, внедрения новых технологий в производство, расширения производственных мощностей", – подчеркнул Химочка.

Например, в 2022 году в Рубцовске завершили строительство промышленного технопарка "Юг Алтая", где будут выпускать комплектующие и запасные части для производителей сельскохозяйственной техники.

Компания "Агроцентр" расширила производство почвообрабатывающих посевных комплексов под различные технологии земледелия, которые уже экспортируются в "дружественные страны".

Рубцовский завод запасных частей и АНИТИМ выпускают подшипниковые узлы и S-образные стойки для комплектования сельхозтехники. Ранее использовалась продукция из Канады, Италии, Испании и Германии.

Торговый дом "Комплекс Агро" освоил выпуск зерносушилок – аналог американских. Кроме того, разработали систему распознавания сорняков для обработки гербицидами.

Барнаульский завод прессового оборудования запустил производство колёсных дисков, которые уже поставляются на крупные сборочные площадки страны.

"Предприятие стало первым и является единственным производителем в России данных дисков", – подчеркнул Химочка.

Барнаульский станкостроительный завод запустил новое производство – выпуск гранёных металлических опор освещения, ЛЭП, контактных сетей электрифицированного транспорта, мачт.

Алтайский завод прецизионных изделий производит топливные системы, форсунки и распылители, замещая продукцию концерна BOSCH, которые уже поставляются на крупные российские предприятия "КамАЗ" и "Автодизель".

"Спецавтоматика" и "Источник Плюс" развивают производство систем пожаротушения.

Барнаульский завод АТИ запустил линию по производству графитовой фольги, которая будет использоваться как уплотнительный элемент.

"Ренессанс Косметик" замещает известные зарубежные бренды товаров бытовой химии, моющих, парфюмерных и косметических средств.

"Алтайский Химпром" полностью восстановил производство кремнийорганических жидкостей, спрос на которые вырос в связи с санкциями.

"ЯШЗ-Авиа" – единственный производитель авиационных шин в России – обеспечивает нужды Минобороны, МЧС России, различных госструктур и производителей авиатехники.