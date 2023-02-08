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Алтайский министр назвал наиболее яркие примеры импортозамещения в крае

Вячеслав Химочка отметил, что работа по импортозамещению требует постоянного развития производства

08 февраля 2023, 07:07, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе онлайн-форума рассказал, как в регионе идёт работа по импортозамещению.

Как отметил министр, алтайские предприятия активно участвуют в импортозамещении. При этом на самом деле большое внимание вопросу уделяется с 2014 года, однако новый импульс процесс получил в 2022 году.

"Работа по импортозамещению требует постоянного развития производства и реализации проектов, связанных с разработкой новых видов продукции, внедрения новых технологий в производство, расширения производственных мощностей", – подчеркнул Химочка.

Например, в 2022 году в Рубцовске завершили строительство промышленного технопарка "Юг Алтая", где будут выпускать комплектующие и запасные части для производителей сельскохозяйственной техники.

Компания "Агроцентр" расширила производство почвообрабатывающих посевных комплексов под различные технологии земледелия, которые уже экспортируются в "дружественные страны".

Рубцовский завод запасных частей и АНИТИМ выпускают подшипниковые узлы и S-образные стойки для комплектования сельхозтехники. Ранее использовалась продукция из Канады, Италии, Испании и Германии.

Торговый дом "Комплекс Агро" освоил выпуск зерносушилок – аналог американских. Кроме того, разработали систему распознавания сорняков для обработки гербицидами.

Барнаульский завод прессового оборудования запустил производство колёсных дисков, которые уже поставляются на крупные сборочные площадки страны.

"Предприятие стало первым и является единственным производителем в России данных дисков", – подчеркнул Химочка.

Барнаульский станкостроительный завод запустил новое производство – выпуск гранёных металлических опор освещения, ЛЭП, контактных сетей электрифицированного транспорта, мачт.

Алтайский завод прецизионных изделий производит топливные системы, форсунки и распылители, замещая продукцию концерна BOSCH, которые уже поставляются на крупные российские предприятия "КамАЗ" и "Автодизель".

"Спецавтоматика" и "Источник Плюс" развивают производство систем пожаротушения.

Барнаульский завод АТИ запустил линию по производству графитовой фольги, которая будет использоваться как уплотнительный элемент.

"Ренессанс Косметик" замещает известные зарубежные бренды товаров бытовой химии, моющих, парфюмерных и косметических средств.

"Алтайский Химпром" полностью восстановил производство кремнийорганических жидкостей, спрос на которые вырос в связи с санкциями.

"ЯШЗ-Авиа" – единственный производитель авиационных шин в России – обеспечивает нужды Минобороны, МЧС России, различных госструктур и производителей авиатехники.

 

Комментарии 20

  • Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, про завод АО Алтайкровля (бывший Картонно-рубероидный завод) в новоалтайске. Вроде закрыли его навсегда, трубы заморозили, а работников распустили. На этом предприятии кроме рубероида и коробок делали линолеум, туалетную бумагу и даже каркасные дома.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вначале все развалили, а теперь с нуля начинаем развивать
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а когда санкции снимут что со всем этим делать будем?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • И нафига было ломать тракторный завод в Рубцовске? Чтобы теперь все строить заново? А барнаульский моторный? Про него что-то молчок! Все разграбили, растащили по своим карманам! Теперь заново строить нужно - но за народный счет. А надо бы - за счет тех, кто тот же тракторный разорял да банкротил. Чтобы впредь неповадно было!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Свободный рынок всё расставляет по местам.Всё развалили,зато торговцы за границей покупают и в своей стране перепродают.Те же деньги покупают как товар, а здесь дороже продают,то есть ссуживают под бОльший процент.Даже зёрна для ведения сельского хозяйства в европе покупают.Государственные интересы производства техники, оборудования,лекарств,тех же семян немножко отодвинуты в сторону.Надо же некоторым людям хорошо разжиться на торговле импортом.Главное-торговцы.Можно и о скрепах поговорить ...при случае.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вы на рынок труда поглядели б лучше! Куда и как ветер дует.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Даже зёрна для ведения сельского хозяйства в европе покупают.-------------- всё там покупают. Даже закваску для сметаны. Хотя г*вна-пирога, некоторые умельцы дома на кухне из молока и закваски делают кефир, раздают сырьё знакомым.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько можно звиздеть имея всего случаи для примера. Пора оглашать списки что чем заменили.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • давно пользуемся любимой косметикой от Ренессанса, считаем, что она лучшая из предоставленных, полностью замещает лучшие образцы импортной , странно, почему люди переплачивали за бренды,когда рядом натуральная наша, может быть сейчас поймут
    09 февраля, Гость   Ответить
  • двигатель ЗМЗ будут производить с 2023г, двигатель разработки 1959г, но новое это давно забытое старое, традиции наших дедушек мы вживую пронесем через века
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Даже зёрна для ведения сельского хозяйства в европе покупают.-------------- всё там покупают. Даже закваску для сметаны. Хотя г*вна-пирога, некоторые умельцы дома на кухне из молока и закваски делают кефир, раздают сырьё знакомым.=======так вот и отлично!!! старые, добрые традиции делиться рецептами и заквасками между собой,это ответ европам
    09 февраля, Гость   Ответить
  • а когда санкции снимут что со всем этим делать будем?========не надо нам ихние технологии, мы сами сделаем себе все, еще лучше, тем более Путин дал наказ ученым сделать технологический прорыв.Эх, ,заживем!!! страна превратится в цветущий оазис!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вначале все развалили, а теперь с нуля начинаем развивать=====вы даже во сне не можете представить, как все будет хорошо!!!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • когда читаешь такие позитивные новости и грудь переполняет восторг, наконец то мы на правильном пути!!!! а там и роботы в промышленности пойдут и заводы, как грибы!!! ближний и дальний космос наши!!!, роботов Рогозин наладил выпуск, уже в армии ими наводняют все сферы, замещая людей, нам только бы не мешали и мы утрем всему миру нос, они будут в ужасе от того, что у нас творится!!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Про технологический прорыв такое уже слышали от Путина.И именно на собрании с учёными.Примерно где-то 22 года назад такое было.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Про технологический прорыв такое уже слышали от Путина.И именно на собрании с учёными.Примерно где-то 22 года назад такое было.==== так это было давно, а сейчас то по серьезному, как в первый раз, сейчас то уже окончательно, бесповоротно,по взрослому, авто по новым технологиям, станки, оборудование, сельхозтехника, компьютеры, ракеты, чипы, прорывные технологии, теперь то уже взаправду, ученые не подведут!!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • жизнь только начинается!!! жить становится веселей!!!!трудно совладать с собой после таких новостей, прорывных!!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • И нафига было ломать тракторный завод в Рубцовске? Чтобы теперь все строить заново? А барнаульский моторный? Про него что-то молчок! Все разграбили, растащили по своим карманам! Теперь заново строить нужно - но за народный счет. А надо бы - за счет тех, кто тот же тракторный разорял да банкротил. Чтобы впредь неповадно было!=======какие наивные люди, да все возродится вновь, как птица феникс, все вернется сторицей, вы будете изумлены от свалившихся свершений и технологий!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько можно звиздеть имея всего случаи для примера. Пора оглашать списки что чем заменили.=======да вы в магазин зайдите, там все заменили импортное, полезным,отечественным, там и мираторг наш и бочкари и полезная колбаска и водичка цветная газировка от лучших производителей и хлебушек ситный, оздоравливающий слава богу, освободились от засилья, теперь только наши, которым можно доверить свое здоровье, подорванное импортными продуктами!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, про завод АО Алтайкровля (бывший Картонно-рубероидный завод) в новоалтайске. Вроде закрыли его навсегда, трубы заморозили, а работников распустили. На этом предприятии кроме рубероида и коробок делали линолеум, =====как недалеко вы мыслите!!!! ну закрылся и закрылся,там на месте его в короткие сроки построится новый, инновационный завод, оснащенный роботами, по последним разработкам, которые разработают наши учение, лет через 5 это место будет не узнать, решится полностью проблема с высококвалифицированными кадрами, прошедшими обучение в Киргизии, Казахстане и Иране, нашими дружественными странами
    09 февраля, Гость   Ответить
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