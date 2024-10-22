Алтайский министр поделилась рецептом салата, куда нужно добавлять домашний майонез
Очередная вкусняшка от Натальи Оськиной
22 октября 2024, 15:10, ИА Амител
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте" выложила рецепт очень вкусного салата, в который желательно добавлять майонез домашнего приготовления.
"Продолжаю делиться своими рецептами! Получаю от вас положительные отклики.
Ловите! Как всегда, все просто, быстро и очень вкусно. Цветная капуста, яйцо, морковь по-корейски, маринованный огурчик, зелень, майонез (желательно домашний)", – написала Наталья Оськина и прикрепила к посту фото готового салата по собственному рецепту.
Отметим, что министр социальной защиты Алтайского края активно ведет свою страницу в социальных сетях. В них она рассказывает не только о личной жизни (о том, как копает или сажает картошку), но и рассказывает о рецептах любимых блюд.
15:34:41 22-10-2024
я конешно не особый эстет - но гора наваленного салата выглядит неаппетитно...
хоть бы пузырь рядом поставили.
16:21:14 22-10-2024
Мусик (15:34:41 22-10-2024) я конешно не особый эстет - но гора наваленного салата выгля... Вот это я понимаю, эстетично👍😄
16:42:35 22-10-2024
ей надо у японцев салаты делать поучиться
там в тарелке листик к листику - целое произведение исскуства а тут куча
05:50:12 23-10-2024
А что еще Оськина умеет делать, кроме как рецепты на страничке в ВК постить?