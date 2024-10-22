Алтайский министр поделилась рецептом салата, куда нужно добавлять домашний майонез

Очередная вкусняшка от Натальи Оськиной

22 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Салат в приготовлении Натальи Оськиной / Фото: соцсети

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте" выложила рецепт очень вкусного салата, в который желательно добавлять майонез домашнего приготовления.

"Продолжаю делиться своими рецептами! Получаю от вас положительные отклики.

Ловите! Как всегда, все просто, быстро и очень вкусно. Цветная капуста, яйцо, морковь по-корейски, маринованный огурчик, зелень, майонез (желательно домашний)", – написала Наталья Оськина и прикрепила к посту фото готового салата по собственному рецепту.

Отметим, что министр социальной защиты Алтайского края активно ведет свою страницу в социальных сетях. В них она рассказывает не только о личной жизни (о том, как копает или сажает картошку), но и рассказывает о рецептах любимых блюд.