НОВОСТИОбщество

Алтайский министр поделилась рецептом салата, куда нужно добавлять домашний майонез

Очередная вкусняшка от Натальи Оськиной

22 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Салат в приготовлении Натальи Оськиной / Фото: соцсети
Салат в приготовлении Натальи Оськиной / Фото: соцсети

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте" выложила рецепт очень вкусного салата, в который желательно добавлять майонез домашнего приготовления.

"Продолжаю делиться своими рецептами! Получаю от вас положительные отклики.

Ловите! Как всегда, все просто, быстро и очень вкусно. Цветная капуста, яйцо, морковь по-корейски, маринованный огурчик, зелень, майонез (желательно домашний)", – написала Наталья Оськина и прикрепила к посту фото готового салата по собственному рецепту.

Отметим, что министр социальной защиты Алтайского края активно ведет свою страницу в социальных сетях. В них она рассказывает не только о личной жизни (о том, как копает или сажает картошку), но и рассказывает о рецептах любимых блюд.

Фото: страница Натальи Оськиной

Селёдка, сало, помидоры. Алтайский министр показала новогодние подарки, которые обрадовали её «до слёз»

Больше всего греют душу не сами презенты, а доброта дарителей, рассказала Наталья Оськина
НОВОСТИОбщество

соцсети рецепты соцзащита

Комментарии 4

Avatar Picture
Мусик

15:34:41 22-10-2024

я конешно не особый эстет - но гора наваленного салата выглядит неаппетитно...
хоть бы пузырь рядом поставили.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:14 22-10-2024

Мусик (15:34:41 22-10-2024) я конешно не особый эстет - но гора наваленного салата выгля... Вот это я понимаю, эстетично👍😄

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:35 22-10-2024

ей надо у японцев салаты делать поучиться
там в тарелке листик к листику - целое произведение исскуства а тут куча

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:50:12 23-10-2024

А что еще Оськина умеет делать, кроме как рецепты на страничке в ВК постить?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров