По данным инсайдеров, он может освободить кресло главы ведомства уже якобы в ближайшие две недели

13 октября 2023, 17:08, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ближайшее время может пойти на повышение в Минздрав РФ. Об этом сообщают сразу два источника amic.ru.

По словам инсайдеров, Дмитрий Попов может освободить кресло главы ведомства якобы уже в ближайшие две недели.

На его место, по сведениям источника, с 80%-й вероятностью, придет главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. За ее кандидатуру якобы выступает администрация президента.

Другой влиятельный источник в правительстве Алтайского края не подтверждает информацию о "повышении" Дмитрия Попова. По его мнению, серьезных изменений в составе кабмина не ожидается – сменится якобы только один заместитель председателя правительства. В то же время инсайдеры amic.ru утверждают, что депутата АКЗС Ивана Нифонтова уже "одобрили" на пост министра спорта Алтайского края.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что не обладают информацией о кадровых перестановках.