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Алтайский министр Попов может уйти на повышение в Минздрав РФ

По данным инсайдеров, он может освободить кресло главы ведомства уже якобы в ближайшие две недели

13 октября 2023, 17:08, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ближайшее время может пойти на повышение в Минздрав РФ. Об этом сообщают сразу два источника amic.ru.

По словам инсайдеров, Дмитрий Попов может освободить кресло главы ведомства якобы уже в ближайшие две недели.

На его место, по сведениям источника, с 80%-й вероятностью, придет главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. За ее кандидатуру якобы выступает администрация президента.

Другой влиятельный источник в правительстве Алтайского края не подтверждает информацию о "повышении" Дмитрия Попова. По его мнению, серьезных изменений в составе кабмина не ожидается – сменится якобы только один заместитель председателя правительства. В то же время инсайдеры amic.ru утверждают, что депутата АКЗС Ивана Нифонтова уже "одобрили" на пост министра спорта Алтайского края.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что не обладают информацией о кадровых перестановках.

отставки и назначения Минздрав

Комментарии 6

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Гость

20:35:15 13-10-2023

Теперь масштабней будет разваливать здравоохранение.

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Гость

05:54:33 14-10-2023

Гость (20:35:15 13-10-2023) Теперь масштабней будет разваливать здравоохранение. ... Уберите его куда-нибудь

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Гость

23:59:50 13-10-2023

Ура!

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Гость

03:40:15 14-10-2023

Хорошо поработал на Алтае, что хватило на должность в Минздраве РФ.

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Гость

18:18:39 14-10-2023

Ооо! А он особо и не отбрыкивается! Ну, теперь он "развернётся" в масштабах всея страны! Грести будет пуще "раба на галерах", ПОД СЕБЯ! А и правда, региональное королевство-то у нас маловато, разгуляться ему негде было! Теперь хана́, останкам бесплатной медицины...

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Гость

15:53:14 17-10-2023

Да она и платная медицина - на любителя. Вась Вася утром в поликлинике, а после обеда - в платной "клинике", где всё тоже самое, только за деньги людей явным образом. А качество как было на уровне плинтуса, так и осталось. Медицина, образование, культура - всё это уходит. Сейчас в тренде безмозглость, но с кучей идей, проектов, грантов и желательно за большие деньги. А транспортные проблемы, ЖКХ, цены в магазинах - это всё решается повышением з/п на 5,5 % - ХА-ХА-ХА. Вот такой вот СЮРРРРРРРРР.

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