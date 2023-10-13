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Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в правительстве

Все получившие должности вступят в них официально с 14 октября

13 октября 2023, 14:40, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края подписал распоряжения о новых кадровых назначениях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Министром цифрового развития и связи стал Евгений Зрюмов, заместителями министра цифрового развития и связи назначены Валерий Казаченко, Дмитрий Чегров.

Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности продолжит работать Евгений Дешевых. Заместителем начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности стал Евгений Казанцев.

Дмитрий Малыхин назначен на должность руководителя инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок. Также назначены его заместители: Анна Железнова, Наталья Кухта.

Александр Теплов стал начальником управления имущественных отношений. Его заместители: Сергей Авдюшкин, Алексей Алейников, Наталья Гончикова.

Все получившие должности вступят в них официально с 14 октября.

Виктор Томенко Алтайский край Политика отставки и назначения

Комментарии 2

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Гость

15:08:26 13-10-2023

Прошло уже больше месяца после выборов, а воз и ныне там. Заметают следы. Много дел закрыть надо? Пришла прикрепляться во 2 поликлинику, думала работа полным ходом идёт, но самое главное видимость показать. Не ходите и не позорьтесь со своими обещаниями.

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Гость

15:39:21 13-10-2023

Гость (15:08:26 13-10-2023) Прошло уже больше месяца после выборов, а воз и ныне там. За... вам, дамочка не в поликлинику надо, а в столовую, закажите лапши и больше больше...

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