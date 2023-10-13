Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в правительстве
Все получившие должности вступят в них официально с 14 октября
13 октября 2023, 14:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края подписал распоряжения о новых кадровых назначениях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Министром цифрового развития и связи стал Евгений Зрюмов, заместителями министра цифрового развития и связи назначены Валерий Казаченко, Дмитрий Чегров.
Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности продолжит работать Евгений Дешевых. Заместителем начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности стал Евгений Казанцев.
Дмитрий Малыхин назначен на должность руководителя инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок. Также назначены его заместители: Анна Железнова, Наталья Кухта.
Александр Теплов стал начальником управления имущественных отношений. Его заместители: Сергей Авдюшкин, Алексей Алейников, Наталья Гончикова.
Все получившие должности вступят в них официально с 14 октября.
15:08:26 13-10-2023
Прошло уже больше месяца после выборов, а воз и ныне там. Заметают следы. Много дел закрыть надо? Пришла прикрепляться во 2 поликлинику, думала работа полным ходом идёт, но самое главное видимость показать. Не ходите и не позорьтесь со своими обещаниями.
15:39:21 13-10-2023
Гость (15:08:26 13-10-2023) Прошло уже больше месяца после выборов, а воз и ныне там. За... вам, дамочка не в поликлинику надо, а в столовую, закажите лапши и больше больше...