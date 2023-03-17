Алтайский министр рассказал, как после работы отдыхает в "уникальном ленточном бору"

А ещё глава промышленности края Вячеслав Химочка очень любит проводить время с семьёй

17 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка предпочитает в свободное от работы время посещать бассейн и гулять по барнаульскому бору. Об этом чиновник рассказал в интервью газете "За науку".

"Свободное от работы время провожу с семьёй, детям очень важно присутствие родителей. Стараюсь регулярно посещать бассейн, а если получается, то выбираюсь на Тропу здоровья в нашем уникальном ленточном бору", – пояснил Вячеслав Химочка.

Также в интервью глава алтайской промышленности рассказал о том, как выпускникам школ выбрать вуз для поступления, и вспомнил о своих студенческих годах. Вячеслав Химочка окончил в 2002 году Алтайский госуниверситет по специальности "Государственное и муниципальное управление".

"Не зря говорят, что студенческие годы – самые яркие в жизни. Полученный в этом возрасте багаж знаний, выходящий за рамки школьной программы, расширяет твой кругозор, заставляет по-другому оценивать происходящее и даёт море эмоций. А мозг наш так устроен, что запоминает только самое яркое", – уверен Вячеслав Химочка.

Отметим, в мае этого года Алтайскому госуниверситету исполняется 50 лет. По случаю юбилея в вузе подготовили специальную программу. Одним из ключевых событий станет встреча выпускников, которая пройдёт 26 мая в "Титов-Арене" с 14:00 до 22:00.