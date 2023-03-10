Когда будут праздновать 50-летие АлтГУ и какие мероприятия пройдут в Барнауле?

Классический вуз в этом году отмечает полувековой юбилей

10 марта 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайскому государственному университету в 2023 году исполняется 50 лет. По случаю юбилейной даты в классическом вузе приготовили специальную программу. Рассказываем, какие мероприятия нельзя пропустить, если вы выпускник АлтГУ.

Итак, в какие дни будут отмечать юбилей АлтГУ?

Праздничные юбилейные мероприятия начнутся 15 мая и будут длиться до 26 мая. Руководство вуза выбрало эти даты неслучайно: АлтГУ официально образован в соответствии с приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 24 мая 1973 года.

Какие мероприятия пройдут в честь юбилея АлтГУ?

Праздничные юбилейные мероприятия начнутся 15 мая в 10:00 с торжественного открытия обновлённой Галереи ветеранов АлтГУ. Спустя час состоится торжественное открытие модернизированного музея истории АлтГУ им. В. И. Неверова в корпусе "Д".

На следующий день с 12 до 13 часов перед корпусом "Д" откроют студенческую фотовыставку "Мой университет". С 18:00 до 20:00 часов в этом же корпусе пройдёт юбилейный концерт капеллы АлтГУ.

19 мая в университетском дворике вас ждёт концерт студенческих отрядов АлтГУ "50 лет в бойцовке". Начало в 17:00.

Однако основные мероприятия начнутся 22 мая. В этот день с 10 до 11 утра перед корпусом "Д" пройдёт торжественная линейка. Там же состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ Василия Неверова.

24 мая запланирована научно-практическая конференция "Молодые университеты", а также выставка научных достижений и реализации программы "Приоритет 2030". Также в этот день представят юбилейные почтовые марки, посвящённые 50-летию АлтГУ.

25 мая в 10 утра пройдёт торжественное открытие галереи лучших выпускников вуза. В этот же день в концертном зале АлтГУ с 11 до 13 часов состоится встреча выпускников АлтГУ 1978 года.

А с 15:00 до 17:30 в этот же день в Государственной филармонии края пройдёт торжественное заседание Учёного совета, посвящённое 50-летию АлтГУ. Сразу после состоится выступление капеллы АлтГУ. Там же в 18:30 начнётся торжественный приём участников заседания.

Кульминацией празднования юбилея станет встреча поколений выпускников АлтГУ и праздничная программа "Планета Университет". Она пройдёт 26 мая в "Титов-Арене" с 14:00 до 22:00. В этот же день состоится праздничное шествие "Парад институтов", от корпусов АлтГУ к "Титов-Арене", начало в 14:00.