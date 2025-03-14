Алтайский министр рассказала, как застряла в лифте, увидела бомжей и поела хачапури

Елена Безрукова описала свои "приключения" во время командировки в Бийск

14 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: amic.ru

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте" рассказала о "приключениях", которые с ней произошли 13 марта во время командировки в Бийск. В частности, чиновница застряла в лифте, посетила Успенский собор и увидела там несколько человек, похожих на бомжей. Завершился же день у министра новыми знакомствами, отдыхом в гостинице, где глава ведомства отведала вкусный хачапури.

По словам министра, застревание в лифте в городе Бийске не входило в ее планы, но "жизнь не всегда тебя спрашивает, что ей делать".

"Нас оттуда, конечно, быстро спасли. Но паника одной незнакомой женщины за это время успела разрастись, словно буря в стакане, однако оптимистичная в любых обстоятельствах Светлана Саполева (руководитель Алтайской краевой общественной организации "Рериховское общество "Беловодье". – Прим. ред.) поясняла всем нам, что ровно от состояния наших мыслей зависит успех нашего вызволения из внезапного плена", – написала Безрукова.

Елена Безрукова в лифте / Фото: vk.com/aalenabezrukova

В целом 13 марта у министра выдался "очень странным".

"Доехав до Бийска, попросила водителя завезти меня в храм. Он поехал, свернул не туда и выехал на то же место, с которого мы уехали. Вышла, пошла пешком, торопясь по растаявшему льду. В Успенском соборе на лавочке разместилась пара странных людей, похожих на бомжей, когда я выходила из храма, они уже спали, но никто их не выгонял. Я поставила охапку свечей за здравие и упокой. Потом была череда назначенных встреч, но на все всё равно не успела, перенесла на завтра с утра", – отметила Елена Безрукова.

Далее министр культуры рассказала, как с руководством Бийска обсудила подготовку к празднованию Шукшинских дней на Алтае. Во время командировки Безрукова познакомилась с интересными людьми, которые подарили ей много книг. Также министр успела пообщаться с семейной парой, занимающейся кино.

Уже вечером в гостиничном номере Елена Безрукова поела вкусный хачапури, а после выбирала, что ей делать: досмотреть интересное интервью или поспать.

Напомним, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова возглавила рейтинг алтайских госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в 2024 году. Исследование подготовила "Атмосфера". За прошлый год ее процитировали более 400 раз. На втором месте расположился министр здравоохранения Дмитрий Попов.