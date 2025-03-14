Алтайский министр рассказала, как застряла в лифте, увидела бомжей и поела хачапури
Елена Безрукова описала свои "приключения" во время командировки в Бийск
14 марта 2025, 14:40, ИА Амител
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте" рассказала о "приключениях", которые с ней произошли 13 марта во время командировки в Бийск. В частности, чиновница застряла в лифте, посетила Успенский собор и увидела там несколько человек, похожих на бомжей. Завершился же день у министра новыми знакомствами, отдыхом в гостинице, где глава ведомства отведала вкусный хачапури.
По словам министра, застревание в лифте в городе Бийске не входило в ее планы, но "жизнь не всегда тебя спрашивает, что ей делать".
"Нас оттуда, конечно, быстро спасли. Но паника одной незнакомой женщины за это время успела разрастись, словно буря в стакане, однако оптимистичная в любых обстоятельствах Светлана Саполева (руководитель Алтайской краевой общественной организации "Рериховское общество "Беловодье". – Прим. ред.) поясняла всем нам, что ровно от состояния наших мыслей зависит успех нашего вызволения из внезапного плена", – написала Безрукова.
В целом 13 марта у министра выдался "очень странным".
"Доехав до Бийска, попросила водителя завезти меня в храм. Он поехал, свернул не туда и выехал на то же место, с которого мы уехали. Вышла, пошла пешком, торопясь по растаявшему льду. В Успенском соборе на лавочке разместилась пара странных людей, похожих на бомжей, когда я выходила из храма, они уже спали, но никто их не выгонял. Я поставила охапку свечей за здравие и упокой. Потом была череда назначенных встреч, но на все всё равно не успела, перенесла на завтра с утра", – отметила Елена Безрукова.
Далее министр культуры рассказала, как с руководством Бийска обсудила подготовку к празднованию Шукшинских дней на Алтае. Во время командировки Безрукова познакомилась с интересными людьми, которые подарили ей много книг. Также министр успела пообщаться с семейной парой, занимающейся кино.
Уже вечером в гостиничном номере Елена Безрукова поела вкусный хачапури, а после выбирала, что ей делать: досмотреть интересное интервью или поспать.
Напомним, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова возглавила рейтинг алтайских госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в 2024 году. Исследование подготовила "Атмосфера". За прошлый год ее процитировали более 400 раз. На втором месте расположился министр здравоохранения Дмитрий Попов.
14:46:38 14-03-2025
За что так министра не любите?
15:09:35 14-03-2025
За что так министра не любите?..............Если Вы про Попова, то его не за что любить. А Е.Безрукова в полном порядке!
15:12:14 14-03-2025
Бийск - цент культуры. Город контрастов.
18:13:33 14-03-2025
Гость (15:12:14 14-03-2025) Бийск - цент культуры. Город контрастов. ... Цент и 9,5 долларов
15:12:57 14-03-2025
пусть представит, как многие живут приблизительно так, много лет подряд! много десятков лет так!...
15:17:50 14-03-2025
у женщины застрявшей с Министром - клаустрофобия.
В церкви, люди похожие на бомжей- обездоленные или нищие или убогие.
Короче.
Министра культуры Алтайского края Елену Безрукову жизнь к такому не готовила.
15:44:23 14-03-2025
Шинник (15:17:50 14-03-2025) у женщины застрявшей с Министром - клаустрофобия.В церкв... Елена Безрукова вполне себе барнаульского происхождения. Видит вокруг ровно тоже самое, что и вы.
15:29:08 14-03-2025
А есть ещё подобные новости? Типа министр образования АК позавтракал омлетом, попал в пробку и увидел бродячих собак в Славгороде...
20:43:24 14-03-2025
Так то не бомжей, а лиц без места жительства. И это министр культуры, где же она так окультуривалась приЫнцесса?