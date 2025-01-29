Министр культуры возглавила медиарейтинг алтайских чиновников за 2024 год

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова возглавила рейтинг алтайских госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в 2024 году. Исследование подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых чиновников за 2024 год / Инфографика: "Атмосфера"

"Министры культуры и здравоохранения Елена Безрукова и Дмитрий Попов сохранили свои места в медиарейтинге: у Безруковой – первое, у Попова – второе, как и в 2023 году. Третье место занял министр спорта Иван Нифонтов. На четвертом – заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев, назначенный на эту должность в марте 2024 года. Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, занимавший в 2023 году третье место, переместился на пятое", – отмечает издание.