Министр культуры возглавила медиарейтинг алтайских чиновников за 2024 год
В первую тройку также вошли министры здравоохранения и спорта
29 января 2025, 16:15, ИА Амител
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова возглавила рейтинг алтайских госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в 2024 году. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2024 год:
- министр культуры Елена Безрукова – 1-е место, 401 упоминание;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2-е место, 372 упоминания;
- министр спорта Иван Нифонтов – 3-е место, 301 упоминание;
- заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 4-е место, 267 упоминаний;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 5-е место, 249 упоминаний.
"Министры культуры и здравоохранения Елена Безрукова и Дмитрий Попов сохранили свои места в медиарейтинге: у Безруковой – первое, у Попова – второе, как и в 2023 году. Третье место занял министр спорта Иван Нифонтов. На четвертом – заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев, назначенный на эту должность в марте 2024 года. Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, занимавший в 2023 году третье место, переместился на пятое", – отмечает издание.
16:42:48 29-01-2025
такое вот образование культурное
16:50:32 29-01-2025
гость (16:42:48 29-01-2025) такое вот образование культурное... Это новообразование
17:04:11 29-01-2025
Не плохо , что медиарейтинг возглавила министр культуры плохо то , что министр промышленности и энергетики находится на последней позиции.
17:31:26 29-01-2025
Гость (17:04:11 29-01-2025) Не плохо , что медиарейтинг возглавила министр культуры пло... Это ни хорошо, ни плохо. Это рейтинг частоты упоминания. А уж по свадебному или ругательному поводу - вопрос второй
05:43:12 30-01-2025
пиарятся в СМИ. Безрукова - министр, в культуре самые низкие зарплаты, и она ничего не делает, чтобы повысить их. Медицина - ниже плинтуса. А чиновникам все хорошо.
06:37:36 30-01-2025
А Воронов где? Уж ему-то косточки знатно перемывали.
11:26:07 30-01-2025
Гость (06:37:36 30-01-2025) А Воронов где? Уж ему-то косточки знатно перемывали.... Ушел в закат.
Землю кругом обойдет и вернется с тылу.