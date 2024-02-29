Алтайский министр рассказала, кто в ответе за то, что дети оскорбляют учителей
Разговор об оскорблении педагогов зашел на сессии Алтайского Заксобрания 29 февраля
29 февраля 2024, 12:23, ИА Амител
Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля приняли законопроект, закрепляющий право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений. Некоторые народные избранники предложили привлекать школьников-скандалистов к исправительным работам. На предложение отреагировала министр образования региона. Она разъяснила: как будут наказывать юных нарушителей.
Законопроект презентовала депутатам министр образования региона Светлана Говорухина. В документе говорится, что за учителями закрепляется право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".
Все эти меры должны повысить авторитет профессии педагога, заверила Говорухина.
Бурного обсуждения среди депутатов законопроект не вызвал. Но кое-какие вопросы к нему все же были. Так, депутат от КПРФ Андрей Чернобай поинтересовался: а можно ли на законодательном уровне ввести исправительные работы для детей-нарушителей.
Министр в ответ сообщила, что "речи об этом быть не может", так как дети и их поведение – "объект воспитания в первую очередь со стороны родителей, во вторую – самих педагогов". И вопросы, связанные с поведением детей, должны решаться диалогом.
Глава ведомства напомнила, что федеральным законом предусмотрена возможность привлекать детей-скандалистов к дисциплинарной ответственности.
"Мы допускаем, что уже информационная и разъяснительная работа между родителями и детьми о том, что такая норма в законе есть, должна принести эффект", – заверила министр.
В итоге законопроект приняли подавляющим большинством: "за" проголосовал 61 народный избранник.
12:26:58 29-02-2024
Нести ответственность за такое воспитание должнв родители. Штрафы должны исчисляться как минимум десятками тысяч +за ущерб преподавателю.
12:30:33 29-02-2024
В ответе директриса "оладьи шикардос", которая Мишустина котлетами кормила в школе, и министр "буллинг"тот, который в Москву слинял на денежную бесполезную должность. От таких вот "пидагогов" все проблемы.
12:30:58 29-02-2024
Кто в ответе? Молоко заменили пальмовым, а мораль и нравственность - законопроектами. Современность вся насквозь бездушно-пластиковая, ходульная.
12:33:42 29-02-2024
Точка не возврата уже пройдена , так что все эти обсуждения не больше как пустая болтовня
13:26:15 29-02-2024
Где почитать? А то непонятно о чем речь
13:42:32 29-02-2024
"информационная и разъяснительная работа .." - а Васька слушает да ест. (с)
Люди вообще, а дети в особенности ведут себя так, как им позволяют окружающие. Безнаказанность лишь порождает чувство вседозволенности. Когда родители начнут отвечать (в т.ч. и рублем) за воспитание своего чада и не символически, тогда возможно многие кое-что переосмыслят.
14:00:08 29-02-2024
мы так и не поняли в чем соль законопроекта и почему общечеловеческие и общегражданские права вдруг выводятся для отдельной категории
23:07:24 29-02-2024
Панночка (14:00:08 29-02-2024)
"приняли законопроект, закрепляющий право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений".
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У всех остальных граждан РФ таких прав нет?
Депутаты, читайте Конституцию РФ, ваша коллега Журова из Госдумы публично всем сказала, что ей понравилась.
14:01:45 29-02-2024
Ученики не уважают учителей потому что государство учителей не уважает. У детей министров, депутатов и торгашей суточные карманные больше зарплаты учителя за месяц. Раньше краевые начальники были просто руководителями, а теперь видите ли министры с соответствующими зарплатами. Давайте трудовику в школе должность тоже сделаем - министр трудового обучения школы и оклад в пол-ляма, тогда его ученики уважать будут!!!
14:05:50 29-02-2024
Чтобы в 80х на "Прудских" оскорбить учителя, не слыхал такого в нашем детстве. Покурить с трудовиком, выпить у физика заначку бывало. На любое неуважение к учителю можно было получить указкой вдоль телятины, или кедрм 45го размера. И не дай Бог родители узнают, дома ешё больше прилетит. И выросли нормальными людьми (прокурорами, собственниками строительных компаний, мастерами спорта, члены союза писателей России, педагоги, врачи, художники...) Правда и присели некоторые. Но от этого и сейчас ни кто не застрахован.
14:48:09 29-02-2024
Гость (14:05:50 29-02-2024) Чтобы в 80х на "Прудских" оскорбить учителя, не слыхал таког... Хорошо написали) я в 90х училась, уважали учителей и боялись чуток. Бить линейкой не били нас. Но однажды англичанка заставила подругу бритвочкой сдирать красный лак с ногтей. Ну не положено было. и точка) а сейчас все как попугаи в школе. кто во что горазд, дисциплина начинается с внешнего вида. имхо.
09:52:55 01-03-2024
Гость (14:48:09 29-02-2024) Хорошо написали) я в 90х училась, уважали учителей и боялись... Да вы больная. И учительница такая же ненормальная, какое она имела право?. А дисциплина начинается в голове. Сейчас выросли те, кого били и они считают, что насилие=норма
14:55:49 29-02-2024
Всё меняется,всё течёт. То,что было раньше,уже не повторится .Просто необходимо соблюдать некий уровень интеллигентности самих преподавателей и совестливость ,потому, как образ учителя остаётся у учащихся на долгие годы.Причём при любой форме обучения. Воспитание по доверию это очень кропотливая работа учителей,но она заслуживает уважения ,как понимание собеседника.Это не мои слова ,это слова великих педагогов нашей страны.
15:39:45 29-02-2024
гость (14:55:49 29-02-2024) Всё меняется,всё течёт. То,что было раньше,уже не повторится... Хорошо сказали! И ещё плетей непослушным ученикам давать, так вообще хорошо будет доходить.
15:04:12 29-02-2024
Плохо кончится. Когда не работает закон, вопросы решаются народными средствами.
15:20:15 29-02-2024
Гость (14:01:45 29-02-2024) Ученики не уважают учителей потому что государство учителей ... Уточните, плз - будут уважать трудовика или его зарплату?
15:20:47 29-02-2024
А за что их уважать? Одна (учитель английского) может весь урок залипать в телефоне, либо опоздать на половину урока, либо вообще не прийти на урок. Вторая (учитель истории) включит кино советское и смотрит с детьми, или песни какие - нибудь слушает. Или плачет половину урока по своим каким-то обстоятельствам. Третья учитель математики не может материал донести до учеников. У 80% класса репетиторы. А один в прошлом году вообще не сдал ЕГЭ. Первой и третьей под 50 лет. Историчке за 50 лет. Дети же не дураки. Видят все. Директор школы только успевает как только последний Айфон выпустили первым его купить. Не школа, а цирк. Причем школа в самом центре Барнаула и считается одной из лучших. Представляю что творится на окраинах города.
15:26:25 29-02-2024
Гость (15:20:47 29-02-2024) А за что их уважать? Одна (учитель английского) может весь у... Деточка иди на урок.
15:33:29 29-02-2024
Гость (15:20:47 29-02-2024) А за что их уважать? Одна (учитель английского) может весь у... Если вы, яжемать, умнее всех учителей и обсуждаете со своим не сдавшим ЕГ двоешником преподавателей учите его сами.
16:05:46 29-02-2024
Гость (15:20:47 29-02-2024) А за что их уважать? Одна (учитель английского) может весь у... а не задумывались над причинами происходящего? Если преподавателю под 50 лет, то явно не первый день в школе работает и как бы в математике никаких особых открытий за последние лет 50 не было. То есть материал дается ровно так же как и 10-20-30 лет назад. Почему его не могут усвоить учащиеся? Может дело таки не в учителе, а в отношении к обучению? Да и верно, зачем упираться на уроке, если наймут репетитора, который лично для тебя будет всё разжевывать. Слезы второй так же, как вариант, могут и ученики вызвать, не думали над этим? А по поводу не сдавшего ЕГЭ, а в чем вина учителя? Во все времена были неуспевающие, были и те, кто не сдавал экзамены. Только лет 30 назад говорили, что ученик неуспевающий, а из вашей логике учитель плохой - не донес. Странно это как-то.
22:17:24 29-02-2024
Гость (15:20:47 29-02-2024) А за что их уважать? Одна (учитель английского) может весь у... А на окраинах много учителей пенсионеров, под 70 лет. Не могут они найти подход к детям, да и не хотят, от этого проблемы с успеваемостью . Физрук, хоть и молодой, но выражается, в основном, на русском матерном. И ничего, все нормально, никто ничего не хочет менять, жаловаться бесполезно. Эти уйдут- других не будет. 🤷
11:52:20 01-03-2024
А фсё! Кончилися танцы. В школах фактически не осталось энтузазистов. Хочешь получить знания? есть репетитор, хороших правда не много. Иди и плати от полторы до пяти штук за одно занятие. Красота! Пока производители детей не поймут,что воспитанием занимается не школа, так и будет. И ведь никто не хает преподов в ВУЗ ах! Там все просто-не хочешь учиться,иди на стройку типа, взрослый уже.