Алтайский министр рассказала, кто в ответе за то, что дети оскорбляют учителей

Разговор об оскорблении педагогов зашел на сессии Алтайского Заксобрания 29 февраля

29 февраля 2024, 12:23, ИА Амител

Светлана Говорухина / Фото: altairegion22.ru

Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля приняли законопроект, закрепляющий право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений. Некоторые народные избранники предложили привлекать школьников-скандалистов к исправительным работам. На предложение отреагировала министр образования региона. Она разъяснила: как будут наказывать юных нарушителей.

Законопроект презентовала депутатам министр образования региона Светлана Говорухина. В документе говорится, что за учителями закрепляется право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".

Все эти меры должны повысить авторитет профессии педагога, заверила Говорухина.

Бурного обсуждения среди депутатов законопроект не вызвал. Но кое-какие вопросы к нему все же были. Так, депутат от КПРФ Андрей Чернобай поинтересовался: а можно ли на законодательном уровне ввести исправительные работы для детей-нарушителей.

Министр в ответ сообщила, что "речи об этом быть не может", так как дети и их поведение – "объект воспитания в первую очередь со стороны родителей, во вторую – самих педагогов". И вопросы, связанные с поведением детей, должны решаться диалогом.

Глава ведомства напомнила, что федеральным законом предусмотрена возможность привлекать детей-скандалистов к дисциплинарной ответственности.

"Мы допускаем, что уже информационная и разъяснительная работа между родителями и детьми о том, что такая норма в законе есть, должна принести эффект", – заверила министр.

В итоге законопроект приняли подавляющим большинством: "за" проголосовал 61 народный избранник.