Алтайский министр считает избыточными противопожарные требования МЧС к стройкам

Причём трудности возникают уже после получения положительного заключения экспертизы

20 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Минстроя Алтайского края Иван Гилёв принял участие в совещании министров строительства СФО, на котором обсудили административные процедуры, сообщает Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО).

В качестве негативного фактора в сфере строительства Гилёв назвал избыточные противопожарные требования МЧС к проектам, которые возникают уже после получения положительного заключения экспертизы.

"Ещё есть трудности при взаимодействии с Федеральным лесным фондом. Зачастую на этапе согласований невозможно получить исчерпывающую информацию по этой теме, в итоге мы приходим к тому, что объект нельзя строить, опять-таки, уже после получения положительного заключения органа экспертизы, поскольку участок под строительство, оказывается, частично накрывает территорию с деревьями, которые категорически нельзя спиливать. Здесь нужна ясность и прозрачность при взаимодействии всех соответствующих структур", – отметил министр.

Как выяснилось в ходе совещания, аналогичная проблема с Федеральным лесным фондом есть и в других сибирских регионах – об этом сообщили представители нескольких субъектов.