НОВОСТИНедвижимость

Алтайский министр считает избыточными противопожарные требования МЧС к стройкам

Причём трудности возникают уже после получения положительного заключения экспертизы

20 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Минстроя Алтайского края Иван Гилёв принял участие в совещании министров строительства СФО, на котором обсудили административные процедуры, сообщает Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО).

В качестве негативного фактора в сфере строительства Гилёв назвал избыточные противопожарные требования МЧС к проектам, которые возникают уже после получения положительного заключения экспертизы.

"Ещё есть трудности при взаимодействии с Федеральным лесным фондом. Зачастую на этапе согласований невозможно получить исчерпывающую информацию по этой теме, в итоге мы приходим к тому, что объект нельзя строить, опять-таки, уже после получения положительного заключения органа экспертизы, поскольку участок под строительство, оказывается, частично накрывает территорию с деревьями, которые категорически нельзя спиливать. Здесь нужна ясность и прозрачность при взаимодействии всех соответствующих структур", – отметил министр.

Как выяснилось в ходе совещания, аналогичная проблема с Федеральным лесным фондом есть и в других сибирских регионах – об этом сообщили представители нескольких субъектов.

Комментарии 9

  • с Федеральным лесным фондом --- а в заголовке МЧС
    20 февраля, Гость   Ответить
  • после получения положительного заключения экспертизы - не понятно, МЧС оспаривает заключения экспертов? И требования устанавливает не МЧС, а законодатель (если это Градостроительный кодекс) или Правительство РФ. А МЧС контролирует соблюдение требований. Или не так?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • с Федеральным лесным фондом --- а в заголовке МЧС----- не все слова понятны? читаем внимательно "Ещё есть трудности", т.е.помимо МЧС еще и лесфонд кочевряжится.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё есть трудности", т.е.помимо МЧС еще и лесфонд кочевряжится.--- эт что, я машиноместо покупал, подземное, так продавец уведомил, что в договоре есть пункт, что объект находится в зоне действия аэропорта! и без этого пункта договор регистрацию не пройдет.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "Ещё есть трудности" --- Да, увидел. Но с МЧС не очень понятно, нормы в Градостроительный кодекс не МЧС пишет. И не понятно, как МЧС оспаривает экспертов, дающих положительное заключение, если через суд, тогда претензии к суду
    20 февраля, Гость   Ответить
  • вот после всех этих "послаблений" и горят все эти шедевры пож безопасности как свечки
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Проблема в том, что МЧС сейчас привлекают зачастую только уже на стадии приемки готового объекта. А все так называемые "эксперты" зачастую игнорируют требования пожбезопасности в угоду заказчика, чтобы не удорожать проект. Т.е. сначала мы построим из г.. и палок, а потом приходит инпектор МЧС и начинает нам мешать...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Древесина дорогая , в последнее время в строительстве обходятся без палок
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Однако вы правы!!!!!!
    20 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров