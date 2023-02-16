Коттеджные посёлки в пригороде Барнаула будут возводить по проектному финансированию

Банковское сопровождение позволит строить дома массово и быстро

16 февраля 2023, 08:30, Алёна Жукова

Посёлок в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство коттеджных посёлков в пригороде Барнаула скоро может выйти на новый уровень: банки заявляют о готовности "спонсировать" их развитие в рамках проектного финансирования. В этом случае застройка будет массовой, а девелоперы перестанут зависеть от темпов продаж. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства "FM-Продакшн". О дополнительных плюсах проектного финансирования и популярных программах покупки домов – в материале amic.ru.

По пути многоэтажек

Модель проектного финансирования при возведении многоквартирного жилья начали применять в России с 2019 года. С этого времени девелоперам запретили строить дома на деньги дольщиков: возводить объекты разрешено только на собственные или кредитные средства. Деньги покупателей в это время хранятся в банке на эскроу-счетах. Застройщик получит доступ к ним только после сдачи объекта.

Девелоперы, работающие на рынке многоквартирного домостроения, уже привыкли к этой схеме. А теперь её готовы применять и компании, возводящие загородные дома и коттеджи.

Круглый стол "Формирование рынка загородной недвижимости" / Фото: amic.ru"Раньше на рынке было много инвесторов, которые вкладывали в стройку свои средства. Сейчас их меньше. Люди приходят к банковскому финансированию: это проектное финансирование коттеджных посёлков, в том числе по 214-ФЗ. Сейчас мы все дома покупаем либо по договору строительного подряда, либо по договору купли-продажи. Но всё идёт к тому, что мы будем покупать дома по ДДУ (договоры долевого участия, – прим. ред.). И спрос на такие договоры растёт, как показывают запросы", – отметил директор по развитию федеральной строительной компании "Малые этажи" Юрий Климентьев.

Застройщики Центральной России, а также Новосибирской области уже работают по проектному финансированию, сообщила руководитель отдела кредитования ВТБ Ольга Айрих. Требований к компании немного: у неё должен быть опыт введения жилья в эксплуатацию, получен ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), участок размежёван, есть решение градсовета и выдано единое разрешение на строительство. При этом земля может быть как в собственности компании, так и в долгосрочной аренде.

"В Алтайском крае ещё не было реализовано проектов с банковским финансированием. Возможно, не было спроса, ведь строительство велось индивидуально, не комплексно. Сейчас же серийное строительство загородных домов набирает обороты, с помощью 214-ФЗ это будет актуально. Тем более уже есть опыт коллег. Ничего сложного в этой схеме нет: это как финансирование многоквартирных домов", – отметила Айрих.

Массовое возведение загородных объектов позволит застройщику быстро осваивать деньги банков. Помогут в этом современные технологии строительства. Так, например, компания "Малые этажи" разработала под требования рынка типовые линейки домов, которые возводят всего за три месяца.

"Типизация проектов – это удобная вещь не только для застройщиков, но и потребителей. Типовые проекты – выверенные, разработанные профессиональными архитекторами, дизайнерами. Это дома, которые удобны в эксплуатации, ремонте", – отметил директор строительной компании "Малые этажи" (Барнаул) Валентин Гусев.

Валентин Гусев (в центре) на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости" / Фото: amic.ru

Ипотека для города и села

Пока же строительные компании возводят дома на собственные средства, а затем продают их, получая прибыль, либо сразу строят на деньги покупателей. Практически все застройщики работают и с ипотеками.

Эксперты отмечают, что сейчас банки предлагают различные кредитные продукты на покупку и строительство готового дома, например, работают льготная и "Семейная" ипотеки.

Но один из наиболее популярных продуктов – "Сельская ипотека". Она предназначена для приобретения жилья в сельской местности.

Программа запущена в 2020 году, за это время в Алтайском крае ею воспользовались 1,5 тыс. человек. Лидирующим районом по количеству приобретённых квадратных метров является Первомайский. Здесь куплено домов на сумму 1,1 млрд рублей.

Интересно, что с конца января для некоторых регионов края условия "Сельской" ипотеки стали ещё выгоднее.

"Сейчас для приграничных с Казахстаном районов "Сельскую" ипотеку выдают по ставке 0,1%. Требования по кредиту остались теми же, но ипотека составит всего 0,1% на весь период кредитования", – сообщил начальник отдела по развитию партнёрского канала Россельхозбанка Николай Скрипников.

В целом эксперты на круглом столе отметили, что кредитование загородного строительства способствует развитию этого сегмента и переезду всё большего числа жителей Барнаула из квартир в частные дома.