Алтайский Минтранс прокомментировал ситуацию с жалобами на маршрут Шахи — Барнаул
В ведомстве заявили, что срывов в графике маршрута не выявили
23 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Министерство транспорта Алтайского края заявило об отсутствии срывов и грубых нарушений в работе маршрута № 256 Шахи – Барнаул. Ранее amic.ru сообщал, что местные жители регулярно жаловались, что не могут добраться до краевой столицы, и обратились к общественникам с просьбой помочь решить проблему.
Как пояснили в ведомстве, в соответствии с действующим расписанием в течение дня выполняется 18 рейсов, интервал движения между которыми составляет от 35 до 50 минут. Первый рейс из села Шахи отходит в 05:55 часов, последний из Барнаула – в 20:15 часов.
Обслуживает маршрут предприниматель Максим Жоголь. Он сообщил Минтрансу, что в случае изменения расписания движения или сходов транспорта с рейса по техническим причинам, что бывает крайне редко, осуществляется информирование жителей через электронный чат, количество участников которого составляет около 800 человек.
"Перевозчик и представители сельской администрации констатируют, что в настоящее время системные жалобы от населения по вопросу невозможности уехать из села или обратно отсутствуют", – утверждают в Минтрансе Алтайского края.
В ведомстве также сообщили, что у жителей Шахи есть альтернативные варианты добраться до Барнаула. В частности, на федеральной трассе проходит шесть межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения, в том числе № 257 г. Барнаул – п. Прутской, имеющий наибольшее количество рейсов, выполняемых в течение дня (19 рейсов, интервал от 30 минут в пиковое время до 60 минут в межпиковое).
Как ранее сообщал amic.ru, жители села Шахи Павловского района Алтайского края, недовольные работой автобусного маршрута № 256 до Барнаула, написали коллективное обращение министру транспорта региона Антону Воронову. Однако девять подписей были украдены неизвестными.
13:12:31 23-05-2024
Почему то я другого комментария не ожидал. У нас всегда все хорошо...
13:44:50 23-05-2024
В Шахи имело смысл перебираться из Барнаула, если и работать там же, либо иметь удалённую работу, либо если пенсионер вышел на покой. А если каждый день маятником мотаться в Барнаул даже на собственном автомобиле, то лет за 15 одного бензина нажжёшь и запчастей израсходуешь столько, что на их стоимость можно было ещё один дом купить
14:17:22 23-05-2024
Ш (13:44:50 23-05-2024) В Шахи имело смысл перебираться из Барнаула, если и работать... Очень много людей работает в городе , а то и дальше , живя при этом в пригороде. Сам так мотаюсь не из Шахов правда, да пробеги побольше чем в городе, зато это пробеги по трассе , а не коксование ДВС в вечных пробках, за те же 40 минут доезжаю до города и из города.
15:35:43 23-05-2024
Гость (14:17:22 23-05-2024) Очень много людей работает в городе , а то и дальше , живя п... С Алтайки до центра не более 15-20 минут. Хоть по новому мосту, хоть по старому.