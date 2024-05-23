Алтайский Минтранс прокомментировал ситуацию с жалобами на маршрут Шахи — Барнаул

В ведомстве заявили, что срывов в графике маршрута не выявили

23 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Руль пассажирского автобуса / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Министерство транспорта Алтайского края заявило об отсутствии срывов и грубых нарушений в работе маршрута № 256 Шахи – Барнаул. Ранее amic.ru сообщал, что местные жители регулярно жаловались, что не могут добраться до краевой столицы, и обратились к общественникам с просьбой помочь решить проблему.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с действующим расписанием в течение дня выполняется 18 рейсов, интервал движения между которыми составляет от 35 до 50 минут. Первый рейс из села Шахи отходит в 05:55 часов, последний из Барнаула – в 20:15 часов.

Обслуживает маршрут предприниматель Максим Жоголь. Он сообщил Минтрансу, что в случае изменения расписания движения или сходов транспорта с рейса по техническим причинам, что бывает крайне редко, осуществляется информирование жителей через электронный чат, количество участников которого составляет около 800 человек.

"Перевозчик и представители сельской администрации констатируют, что в настоящее время системные жалобы от населения по вопросу невозможности уехать из села или обратно отсутствуют", – утверждают в Минтрансе Алтайского края.

В ведомстве также сообщили, что у жителей Шахи есть альтернативные варианты добраться до Барнаула. В частности, на федеральной трассе проходит шесть межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения, в том числе № 257 г. Барнаул – п. Прутской, имеющий наибольшее количество рейсов, выполняемых в течение дня (19 рейсов, интервал от 30 минут в пиковое время до 60 минут в межпиковое).

Как ранее сообщал amic.ru, жители села Шахи Павловского района Алтайского края, недовольные работой автобусного маршрута № 256 до Барнаула, написали коллективное обращение министру транспорта региона Антону Воронову. Однако девять подписей были украдены неизвестными.