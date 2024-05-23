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На Алтае похитили петиции жителей села, которые просили власти "дать" им автобусы

Жители села Шахи просили Минтранс края разобраться с автобусным сообщением до Барнаула

23 мая 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"
Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

Жители села Шахи Павловского района Алтайского края, недовольные работой автобусного маршрута № 256 до Барнаула, написали коллективное обращение министру транспорта региона Антону Воронову. Однако девять подписей были украдены неизвестными. Об этом amic.ru сообщил координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗС Сергей Булаев. В настоящее время активисты партии написали заявление по факту кражи в правоохранительные органы.

Что известно о проблеме с маршрутом в Шахи?

Маршрут № 256 соединяет Шахи и Барнаул. Именно на нем люди добираются в краевую столицу на работу, а также в социальные и медицинские учреждения. В последний год жители села часто жалуются общественникам на нерегулярность рейсов. Обслуживает маршрут предприниматель Максим Жоголь.

В итоге местные жители стали обращаться к общественникам и депутатам, чтобы они помогли повлиять на перевозчика. В частности, как пишет "Банкфакс", одна из сельчанок рассказала о проблеме с регулярностью маршрута депутату АКЗС Ирине Шудре, которая переадресовала этот вопрос главе Минтранса Антону Воронову.

Чиновник в конце ноября 2023 года ответил, что рейсы срываются из-за поломок транспорта, и перевозчику рекомендовали взять под личный контроль проверку его технического состояния перед выходом на линию.

"Согласно проведенному анализу исполнения расписания движения автобусов по маршруту № 256, установлено наличие сходов с линии автобусов по причине технической неисправности. Минтрансом Алтайского края указано на необходимость соблюдения расписания движения автобусов, а также рекомендовано взять под личный контроль проверку технического состояния транспортных средств перед выходом на линию", – приводит издание цитату из официального ответа Антона Воронова.

Зачем жители Шахи написали петиции?

Встреча жителей села с перевозчиком не принесла положительного результат, поэтому они решили написать коллективное обращение на имя главы Минтранса края с просьбой вмешаться в ситуацию. В итоге удалось собрать около 300 подписей, которые сельчане были намерены передать в краевой Минтранс. Также активисты из села Шахи собирались лично попасть на прием Антона Воронова.

Однако в итоге, по словам депутата АКЗС от ЛДПР Сергея Булаева, часть этих подписей была украдена неизвестными.

Amic.ru продолжит следить за ситуацией.

Автобус маршрута № 99 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИТранспорт

акзс жалобы и просьбы общественный транспорт минтранс

Комментарии 14

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Гость

07:27:57 23-05-2024

- Доктор Ватсон, зри в корень, украл рукопись тот, на кого она была написана.

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Иван

08:29:27 23-05-2024

Минтранс есть... Транспорта нет...

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Гость

09:09:52 23-05-2024

Иван (08:29:27 23-05-2024) Минтранс есть... Транспорта нет... ... А что может сделать минтранс? Рикшами выйти работать? Желающих работать на маршруте за бесплатно нет и не будет. 300 пассажиров ( по количеству подписантов) за день? Не смешите мои тапочки, ну или маршрут на жигулях лохматых годов организовать.. И то ни на бензин ни на з/ч ни на зарплату водилам. А ведь должна быть прибыль, коммерсанты ж все таки.

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Гость

09:20:17 23-05-2024

Гость (09:09:52 23-05-2024) А что может сделать минтранс? Рикшами выйти работать? Желающ... А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы никто не вышел на тендер, власти, может быть, решали по другому эту проблему.
А по сути: в нашей стране с большими расстояниями и бедным населением пассажирские перевозки должны быть у государства. Не может быть тут рынка.

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Гость

09:26:38 23-05-2024

Гость (09:20:17 23-05-2024) А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы н... Ну пока был смысл он возил. Как выдохся - ищите желающих, насмешил экономист.

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Гость

09:28:50 23-05-2024

Гость (09:20:17 23-05-2024) А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы н... Ну так вы готовы спонсировать участие государства в этой авантюре? Ведь государство будет возить воздух за счет наших с вами налогов.

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Гость

09:30:23 23-05-2024

Гость (09:20:17 23-05-2024) А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы н... Ну так и нет желающих на тендер. Аля улю.

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Гость

12:16:26 23-05-2024

Гость (09:09:52 23-05-2024) А что может сделать минтранс? Рикшами выйти работать? Желающ... Что может сделать Минтранс? Если не может ничего сделать значит такой Минтранс не нужен... Безналичная оплата что бы денюжки налево не уплывали...

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Гость

09:05:40 23-05-2024

И где ж иногородние конкуренты? Что, нет желающих? Толи еще будет. А ведь весь вопрос в тарифе за проезд- надо повышать кратно тогда и желающие найдется. Скоро так и в городе будет, увидите. Минусуйте!

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гость

09:28:23 23-05-2024

Потому что забота о гражданах - это прерогатива государства. Автобусные перевозки частными могут быть лишь на 10% от общего обьема. И в медицине и в образовании должен быть именно такой принцип главным.

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Гость

10:23:48 23-05-2024

гость (09:28:23 23-05-2024) Потому что забота о гражданах - это прерогатива государства.... Государство где деньги возьмет на адские субсидии по этому маршруту? Правильно! Из твоего и моего карманов за счет налогов.

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Гость

09:59:55 23-05-2024

Протяжённость 256 маршрута около 32км, стоимость до Шахов от города - 110р. Расчёт только наличкой. Вывод - разговоры по поводу ещё большего повышения цены здесь неуместны.

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Гость

10:22:37 23-05-2024

Почему бы вам лично не заявиться на тендер? Перевозчики в масле катаются, джипы, коттеджи...

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Гость

10:58:12 23-05-2024

Перевозчик ИП Жоголь уже написал заявление в Минтрнас об отказе от маршрута?

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