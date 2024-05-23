На Алтае похитили петиции жителей села, которые просили власти "дать" им автобусы

Жители села Шахи просили Минтранс края разобраться с автобусным сообщением до Барнаула

23 мая 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

Жители села Шахи Павловского района Алтайского края, недовольные работой автобусного маршрута № 256 до Барнаула, написали коллективное обращение министру транспорта региона Антону Воронову. Однако девять подписей были украдены неизвестными. Об этом amic.ru сообщил координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗС Сергей Булаев. В настоящее время активисты партии написали заявление по факту кражи в правоохранительные органы.

Что известно о проблеме с маршрутом в Шахи?

Маршрут № 256 соединяет Шахи и Барнаул. Именно на нем люди добираются в краевую столицу на работу, а также в социальные и медицинские учреждения. В последний год жители села часто жалуются общественникам на нерегулярность рейсов. Обслуживает маршрут предприниматель Максим Жоголь.

В итоге местные жители стали обращаться к общественникам и депутатам, чтобы они помогли повлиять на перевозчика. В частности, как пишет "Банкфакс", одна из сельчанок рассказала о проблеме с регулярностью маршрута депутату АКЗС Ирине Шудре, которая переадресовала этот вопрос главе Минтранса Антону Воронову.

Чиновник в конце ноября 2023 года ответил, что рейсы срываются из-за поломок транспорта, и перевозчику рекомендовали взять под личный контроль проверку его технического состояния перед выходом на линию.

"Согласно проведенному анализу исполнения расписания движения автобусов по маршруту № 256, установлено наличие сходов с линии автобусов по причине технической неисправности. Минтрансом Алтайского края указано на необходимость соблюдения расписания движения автобусов, а также рекомендовано взять под личный контроль проверку технического состояния транспортных средств перед выходом на линию", – приводит издание цитату из официального ответа Антона Воронова.

Зачем жители Шахи написали петиции?

Встреча жителей села с перевозчиком не принесла положительного результат, поэтому они решили написать коллективное обращение на имя главы Минтранса края с просьбой вмешаться в ситуацию. В итоге удалось собрать около 300 подписей, которые сельчане были намерены передать в краевой Минтранс. Также активисты из села Шахи собирались лично попасть на прием Антона Воронова.

Однако в итоге, по словам депутата АКЗС от ЛДПР Сергея Булаева, часть этих подписей была украдена неизвестными.

Amic.ru продолжит следить за ситуацией.