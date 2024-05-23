На Алтае похитили петиции жителей села, которые просили власти "дать" им автобусы
Жители села Шахи просили Минтранс края разобраться с автобусным сообщением до Барнаула
23 мая 2024, 07:15, ИА Амител
Жители села Шахи Павловского района Алтайского края, недовольные работой автобусного маршрута № 256 до Барнаула, написали коллективное обращение министру транспорта региона Антону Воронову. Однако девять подписей были украдены неизвестными. Об этом amic.ru сообщил координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗС Сергей Булаев. В настоящее время активисты партии написали заявление по факту кражи в правоохранительные органы.
Что известно о проблеме с маршрутом в Шахи?
Маршрут № 256 соединяет Шахи и Барнаул. Именно на нем люди добираются в краевую столицу на работу, а также в социальные и медицинские учреждения. В последний год жители села часто жалуются общественникам на нерегулярность рейсов. Обслуживает маршрут предприниматель Максим Жоголь.
В итоге местные жители стали обращаться к общественникам и депутатам, чтобы они помогли повлиять на перевозчика. В частности, как пишет "Банкфакс", одна из сельчанок рассказала о проблеме с регулярностью маршрута депутату АКЗС Ирине Шудре, которая переадресовала этот вопрос главе Минтранса Антону Воронову.
Чиновник в конце ноября 2023 года ответил, что рейсы срываются из-за поломок транспорта, и перевозчику рекомендовали взять под личный контроль проверку его технического состояния перед выходом на линию.
"Согласно проведенному анализу исполнения расписания движения автобусов по маршруту № 256, установлено наличие сходов с линии автобусов по причине технической неисправности. Минтрансом Алтайского края указано на необходимость соблюдения расписания движения автобусов, а также рекомендовано взять под личный контроль проверку технического состояния транспортных средств перед выходом на линию", – приводит издание цитату из официального ответа Антона Воронова.
Зачем жители Шахи написали петиции?
Встреча жителей села с перевозчиком не принесла положительного результат, поэтому они решили написать коллективное обращение на имя главы Минтранса края с просьбой вмешаться в ситуацию. В итоге удалось собрать около 300 подписей, которые сельчане были намерены передать в краевой Минтранс. Также активисты из села Шахи собирались лично попасть на прием Антона Воронова.
Однако в итоге, по словам депутата АКЗС от ЛДПР Сергея Булаева, часть этих подписей была украдена неизвестными.
Amic.ru продолжит следить за ситуацией.
07:27:57 23-05-2024
- Доктор Ватсон, зри в корень, украл рукопись тот, на кого она была написана.
08:29:27 23-05-2024
Минтранс есть... Транспорта нет...
09:09:52 23-05-2024
Иван (08:29:27 23-05-2024) Минтранс есть... Транспорта нет... ... А что может сделать минтранс? Рикшами выйти работать? Желающих работать на маршруте за бесплатно нет и не будет. 300 пассажиров ( по количеству подписантов) за день? Не смешите мои тапочки, ну или маршрут на жигулях лохматых годов организовать.. И то ни на бензин ни на з/ч ни на зарплату водилам. А ведь должна быть прибыль, коммерсанты ж все таки.
09:20:17 23-05-2024
Гость (09:09:52 23-05-2024) А что может сделать минтранс? Рикшами выйти работать? Желающ... А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы никто не вышел на тендер, власти, может быть, решали по другому эту проблему.
А по сути: в нашей стране с большими расстояниями и бедным населением пассажирские перевозки должны быть у государства. Не может быть тут рынка.
09:26:38 23-05-2024
Гость (09:20:17 23-05-2024) А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы н... Ну пока был смысл он возил. Как выдохся - ищите желающих, насмешил экономист.
09:28:50 23-05-2024
Гость (09:20:17 23-05-2024) А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы н... Ну так вы готовы спонсировать участие государства в этой авантюре? Ведь государство будет возить воздух за счет наших с вами налогов.
09:30:23 23-05-2024
Гость (09:20:17 23-05-2024) А сразу подсчитать экономику не мог? Зачем брался? Если бы н... Ну так и нет желающих на тендер. Аля улю.
12:16:26 23-05-2024
Гость (09:09:52 23-05-2024) А что может сделать минтранс? Рикшами выйти работать? Желающ... Что может сделать Минтранс? Если не может ничего сделать значит такой Минтранс не нужен... Безналичная оплата что бы денюжки налево не уплывали...
09:05:40 23-05-2024
И где ж иногородние конкуренты? Что, нет желающих? Толи еще будет. А ведь весь вопрос в тарифе за проезд- надо повышать кратно тогда и желающие найдется. Скоро так и в городе будет, увидите. Минусуйте!
09:28:23 23-05-2024
Потому что забота о гражданах - это прерогатива государства. Автобусные перевозки частными могут быть лишь на 10% от общего обьема. И в медицине и в образовании должен быть именно такой принцип главным.
10:23:48 23-05-2024
гость (09:28:23 23-05-2024) Потому что забота о гражданах - это прерогатива государства.... Государство где деньги возьмет на адские субсидии по этому маршруту? Правильно! Из твоего и моего карманов за счет налогов.
09:59:55 23-05-2024
Протяжённость 256 маршрута около 32км, стоимость до Шахов от города - 110р. Расчёт только наличкой. Вывод - разговоры по поводу ещё большего повышения цены здесь неуместны.
10:22:37 23-05-2024
Почему бы вам лично не заявиться на тендер? Перевозчики в масле катаются, джипы, коттеджи...
10:58:12 23-05-2024
Перевозчик ИП Жоголь уже написал заявление в Минтрнас об отказе от маршрута?