Алтайский Минтранс с третьей попытки нашел подрядчика для ремонта здания ведомства

Подрядчик из Топчихи отремонтирует здание ведомства

19 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Министерство транспорта Алтайского края и "Алтайавтодор" с третьей попытки нашли подрядчика, который отремонтируют офисное здание на улице Папанинцев, 105, где базируются оба ведомства, а также Упрдор "Алтай". За 383 миллиона рублей здание отремонтирует ЗАО "Топчихинское строительно-монтажное предприятие". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Победитель торгов будет обязан приступить к работам в январе 2024 года. Завершиться они должны в конце 2025-го. Заказчиком выступает КГКУ "Алтайавтодор". Все работы будут оплачены из регионального бюджета. Ремонт здания включен в краевую адресную инвестиционную программу, по которой на Алтае строят и ремонтируют важные социальные объекты.

Восьмиэтажный офисник на Папанинцев возвели в 1988 году. С момента постройки здание не ремонтировали. Согласно проектно-сметной документации, разработанной "Алтайгражданпроектом", подрядчику нужно будет заменить все важные инженерные узлы, вентиляцию, канализацию, систему отопления. Изменится и фасад здания, его обошьют панелями коричневого цвета. Также в перечень работ включены замена окон и дверей, внутренние отделочные работы.

О том, как будет выглядеть здание после реконструкции, читайте по ссылке.