Здание алтайского Минтранса отремонтируют за 383 млн. Как оно будет выглядеть?

Найти подрядчика на объект в центре Барнаула пытаются уже в третий раз

24 октября 2023, 06:15, ИА Амител

















































Проект здания Минтранса Алтайского края

Министерство транспорта Алтайского края и "Алтайавтодор" уже в третий раз ищут подрядчика, который отремонтирует офисное здание на улице Папанинцев, 105, где базируются оба ведомства, а также Упрдор "Алтай". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. За реконструкцию здания потенциальному подрядчику могут заплатить около 383 миллионов рублей. Появится ли желающий заняться ремонтом офисника в центре Барнаула – станет известно 31 октября.

Когда отремонтируют здание?

Согласно данным на сайте госзакупок, победитель будет обязан приступить к работам в январе 2024 года. Завершиться они должны в конце 2025-го. Заказчиком выступает КГКУ "Алтайавтодор". Все работы будут оплачены из регионального бюджета. Ремонт здания включен в краевую адресную инвестиционную программу, по которой на Алтае строят и ремонтируют важные социальные объекты.

Как будет выглядеть здание после ремонта?

Восьмиэтажный офисник на Папанинцев возвели в 1988 году. С момента постройки здание не ремонтировали. Согласно проектно-сметной документации, разработанной "Алтайгражданпроектом", подрядчику нужно будет заменить все важные инженерные узлы, вентиляцию, канализацию, систему отопления. Изменится и фасад здания, его обошьют панелями коричневого цвета. Также в перечень работ включены замена окон и дверей, внутренние отделочные работы.

Внутри здания полностью отремонтируют коридоры, конференц-зал и кабинеты сотрудников ведомств. Вторая часть здания – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой, – также будет отремонтирована, согласно данным на сайте госзакупок.

Почему здание пытаются отремонтировать уже давно, но не получается?

Это уже третья попытка привести здание в порядок. В июне 2021-го "Алтайавтодор" разместил аукцион по поиску подрядчика, оценив работы в 304,9 млн рублей. Торги выиграла компания "Монтажэнергострой", зарегистрированная в Кемерове. С ней и был заключен контракт.

Завершить ремонт, согласно условиям договора, фирма должна была в феврале 2022 года. Однако спустя всего месяц контракт разорвали по соглашению сторон. В итоге в июне 2023 года "Алтайавтодор" снова разместил аукцион, предлагая за работу 379 миллионов рублей. Однако он не состоялся из-за отсутствия желающих, а ведомство пересмотрело условия, добавив еще несколько миллионов рублей.