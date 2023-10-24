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Здание алтайского Минтранса отремонтируют за 383 млн. Как оно будет выглядеть?

Найти подрядчика на объект в центре Барнаула пытаются уже в третий раз

24 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Министерство транспорта Алтайского края и "Алтайавтодор" уже в третий раз ищут подрядчика, который отремонтирует офисное здание на улице Папанинцев, 105, где базируются оба ведомства, а также Упрдор "Алтай". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. За реконструкцию здания потенциальному подрядчику могут заплатить около 383 миллионов рублей. Появится ли желающий заняться ремонтом офисника в центре Барнаула – станет известно 31 октября.

Когда отремонтируют здание?

Согласно данным на сайте госзакупок, победитель будет обязан приступить к работам в январе 2024 года. Завершиться они должны в конце 2025-го. Заказчиком выступает КГКУ "Алтайавтодор". Все работы будут оплачены из регионального бюджета. Ремонт здания включен в краевую адресную инвестиционную программу, по которой на Алтае строят и ремонтируют важные социальные объекты.

Как будет выглядеть здание после ремонта?

Восьмиэтажный офисник на Папанинцев возвели в 1988 году. С момента постройки здание не ремонтировали. Согласно проектно-сметной документации, разработанной "Алтайгражданпроектом", подрядчику нужно будет заменить все важные инженерные узлы, вентиляцию, канализацию, систему отопления. Изменится и фасад здания, его обошьют панелями коричневого цвета. Также в перечень работ включены замена окон и дверей, внутренние отделочные работы.

Внутри здания полностью отремонтируют коридоры, конференц-зал и кабинеты сотрудников ведомств. Вторая часть здания – двухэтажный корпус, где находятся гараж, помещение для водителей, санузел, конференц-зал со сценой, – также будет отремонтирована, согласно данным на сайте госзакупок.

Почему здание пытаются отремонтировать уже давно, но не получается?

Это уже третья попытка привести здание в порядок. В июне 2021-го "Алтайавтодор" разместил аукцион по поиску подрядчика, оценив работы в 304,9 млн рублей. Торги выиграла компания "Монтажэнергострой", зарегистрированная в Кемерове. С ней и был заключен контракт.

Завершить ремонт, согласно условиям договора, фирма должна была в феврале 2022 года. Однако спустя всего месяц контракт разорвали по соглашению сторон. В итоге в июне 2023 года "Алтайавтодор" снова разместил аукцион, предлагая за работу 379 миллионов рублей. Однако он не состоялся из-за отсутствия желающих, а ведомство пересмотрело условия, добавив еще несколько миллионов рублей.

Проект ремонта здания на ул. Папанинцев, 105 / Фото:

В камне и дереве. Здание алтайского Минтранса отремонтируют за 379 млн рублей

Работы по обновлению восьмиэтажного офисника должны завершить в 2025 году
НОВОСТИБарнаул

Барнаул архитектура

Комментарии 8

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К

06:51:37 24-10-2023

Что-то фото парковок на проекте не соответствует действительности, или они вместо дороги парковку перед зданием сделают!!!!

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Гость

07:09:33 24-10-2023

Ремонт здания включен в краевую адресную инвестиционную программу, по которой на Алтае строят и ремонтируют важные социальные объекты.------- а эта халабуда восьмиэтажная, как давно стала важным социальным объектом?

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Гость

12:51:21 24-10-2023

Гость (07:09:33 24-10-2023) Ремонт здания включен в краевую адресную инвестиционную прог... ВАЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ. Это сейчас самое необходимое в крае! И всего-то за 383 млн!!!

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Гость

07:44:59 24-10-2023

Транспорт весь частный, кроме троллейбусов и трамваев. Перевезти эту контору в депо хоть трамвайное, хоть троллейбусное

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Гость

08:50:36 24-10-2023

Гость (07:44:59 24-10-2023) Транспорт весь частный, кроме троллейбусов и трамваев. Перев... Мать моя женщина! А планы развития, учет и содержания дорог, инфраструктуры, заказа работ дорожным строителям и прочая-прочая-прочая кто делать будет? Вы что ли? Так вы и не способны ни на что, кроме кроме как фигней в комментариях страдать.

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колхозник

08:53:19 24-10-2023

Согласен!, нечего там министрировать!, не кого, незачем, бардак не искореним, давайте разгоним дармоедов!

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Гость

09:33:13 24-10-2023

А оно вообще живое, это здание? Его ж изначально строили лет 15, улица была перегорожена, а со строечки периодически трупы вытаскивали. Там на этапе строительства все поди прогнило.

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Гость

12:36:08 24-10-2023

Вот она власть пропащая - социальные объекты и здание для чиновников-дармоедов

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