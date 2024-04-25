Алтайский Минздрав начал проверку после смерти младенца и принес соболезнования

В больнице отметили, что до последнего боролись за жизнь малыша

25 апреля 2024, 15:50, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

Минздрав Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка, который 9 апреля скончался в Славгородской ЦРБ, сообщили в министерстве.

Ранее мать девочки рассказала, как врачи больницы не могли поставить диагноз, и не знали, как лечить ребенка. По ее мнению, славгородские медики могли или связаться с барнаульскими, или вертолетом доставить малышку в Барнаул. В итоге девочка поступила в больницу достаточно активной, лишь с температурой, а ровно через сутки скончалась. Младенцу было 19 дней.

"По данному случаю назначена ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. О причинах произошедшего говорить рано, так как проведение судебно-медицинской экспертизы – это длительный процесс, который регламентирован нормативными документами", – рассказали в ведомстве.

Главный врач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович отметил, что до окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников.