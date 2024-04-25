Младенец умер в больнице на Алтае. Родители обвинили врачей в несвоевременной помощи

Мать отметила, что девочка поступила в больницу достаточно активной, лишь с температурой, а ровно через сутки скончалась

25 апреля 2024, 15:29, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае младенец скончался в Славгородской ЦРБ, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul со ссылкой на мать малыша.

Девочка родилась в Барнауле 21 марта. Были поставлены все необходимые прививки, все обследования, проведенные в роддоме, указывали на хорошее здоровье ребенка, обследование сердца в частной клинике также показало хороший результат. 27 марта семья уехала в Славгород.

"28 марта пришел педиатр из Славгородской ЦРБ, который осмотрел ребенка, назначил перекись водорода для промывания пупочной раны. Больше ни на что не обратил внимание. Пупок я промывала 10-15 раз в день. 29 марта другой педиатр больницы сказала, что отека и воспаления нет, пупок в стадии заживления. Утром 30 марта прищепка от пупка самостоятельно отпала, обрабатывать пупочную рану я продолжила. Ребенок чувствовал себя хорошо", – рассказала мать девочки.

После малышку осматривала и третий педиатр, замечаний у нее не было. То есть при осмотре врачами дома признаков каких-либо заболеваний не было.

8 апреля примерно в 17:00 женщина заметила резкое поднятие температуры у девочки, ее доставили в приемное отделение больницы. Педиатр, которая приходила во второй раз, предложила госпитализацию.

"Я легла с ребенком в педиатрическое отделение, он был с температурой, но хорошо шевелил ногами и руками, реагировал. Взяли анализы крови и поставили половину свечи для снижения температуры. С 18:00 до 20:00 никакого лечения ребенок не получал, ждали результаты анализов, которые показали, что все показатели крови в норме, лишь билирубин был понижен – 173. Ребенок к этому времени стал вялым, не глотал ни молоко, ни воду, все вытекало изо рта. Врач решила лечить ей желтушку под лампой, в 21:30 решила прокапать глюкозу", – рассказала женщина.

Девочку унесли в реанимацию для установки катетера в вену, чтобы там всю ночь капать ей глюкозу и физраствор, указав, что ее состояние близко к тяжелому. Также сделали рентген грудной клетки, который не выявил пневмонию, но показал увеличенную вилочковую железу.

"При этом лечение для вилочковой железы не назначалось, хотя в таком случае подключают гормональную терапию. Утром 9 апреля врач мне сообщила, что в 04:44 часа у ребенка была остановка сердца, но ее реанимировали. Также врач сказала, что у них до сих пор нет диагноза, от чего и чем лечить, она не знает. Ребенок, которому 19 дней, с 18 часов 8 апреля до 08:00 9 апреля лежал без диагноза и без лечения. Примерно к 10:00 врачи решили, что у ребенка ишемическое поражение ЦНС. УЗИ головы утром уже показало отек мозга", – отметила мать младенца.

Утром 9 апреля девочке начали капать антибиотики, противовирусные, мочегонные, чтобы снять отек мозга, и препараты для поддержания работы сердца. Транспортировать в Барнаул даже вертолетом уже было поздно из-за критического нестабильного состояния новорожденной.

В течение дня было еще две остановки сердца, реанимировали. В 17:45 часов 9 апреля в результате четвертой остановки сердца ребенок скончался.

"10 апреля муж разговаривал с главным врачом больницы, который уже начал говорить о сепсисе. Хотя до этого даже речи не было об этом и не лечили от сепсиса. В итоге в справке о смерти указали сепсис", – отметила женщина.

Родители полагают, что девочке не была оказана своевременная медицинская помощь, не был установлен диагноз, и ее просто не лечили.