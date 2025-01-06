Алтайский Минздрав назвал важнейшие правила посещения бани

Банные процедуры оказывают положительное влияние на здоровье, укрепляя сердечно-сосудистую систему, улучшая работу легких и способствуя восстановлению мышц. Они помогают уменьшить проявления ревматизма и нейропатической боли.

Чтобы посещение бани было безопасным и принесло максимальную пользу, следует соблюдать определенные рекомендации. Наиболее важные из них привели в Минздраве Алтайского края.

Питание. В баню не следует идти натощак, но и переедание перед парной может навредить. Оптимальный вариант – легкий перекус, например, салат, небольшая порция сухофруктов или йогурт.

Алкоголь. Употребление спиртных напитков в сочетании с высокой температурой создает чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к серьезным последствиям.

Ограничения по здоровью. Посещение бани противопоказано людям с рядом заболеваний, включая гипертонию, онкологические патологии, мастопатию, тромбофлебит, инфекционные заболевания (ОРЗ, ОРВИ), хронические болезни в стадии обострения, эпилепсию и другим.

Закаливание. Резкое погружение в холодную воду, снег или прорубь после парной небезопасно. Такая практика может спровоцировать потерю сознания, инфаркт или инсульт. Для охлаждения после парной лучше использовать постепенное снижение температуры воды.