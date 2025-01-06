Алтайский Минздрав назвал важнейшие правила посещения бани
Не стоит пить алкоголь и идти в парную натощак
06 января 2025, 16:45, ИА Амител
Банные процедуры оказывают положительное влияние на здоровье, укрепляя сердечно-сосудистую систему, улучшая работу легких и способствуя восстановлению мышц. Они помогают уменьшить проявления ревматизма и нейропатической боли.
Чтобы посещение бани было безопасным и принесло максимальную пользу, следует соблюдать определенные рекомендации. Наиболее важные из них привели в Минздраве Алтайского края.
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Питание. В баню не следует идти натощак, но и переедание перед парной может навредить. Оптимальный вариант – легкий перекус, например, салат, небольшая порция сухофруктов или йогурт.
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Алкоголь. Употребление спиртных напитков в сочетании с высокой температурой создает чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к серьезным последствиям.
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Ограничения по здоровью. Посещение бани противопоказано людям с рядом заболеваний, включая гипертонию, онкологические патологии, мастопатию, тромбофлебит, инфекционные заболевания (ОРЗ, ОРВИ), хронические болезни в стадии обострения, эпилепсию и другим.
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Закаливание. Резкое погружение в холодную воду, снег или прорубь после парной небезопасно. Такая практика может спровоцировать потерю сознания, инфаркт или инсульт. Для охлаждения после парной лучше использовать постепенное снижение температуры воды.
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Дети. Педиатры не рекомендуют посещение парной детьми младше трех лет. Организм ребенка в этом возрасте еще не способен эффективно регулировать температуру тела, что повышает риск перегрева. Старшим детям посещение парной допустимо только под наблюдением взрослых, с обязательным контролем времени.
01:07:40 07-01-2025
Мы своих детей с 1-го месяца постепенно приучали к бане- выросли здоровыми!!! Главное - регулярно ходить в парилку!!!
17:51:37 07-01-2025
А я люблю в хорошей бане хорошо помыться, веничком
18:28:38 07-01-2025
Хорошо свистеть, когда все городские бани позакрывали, ..... Какая парилка была в пятой бане на Партизанской, песня!