"Там есть душа". Банщик Нестор рассказал, зачем идти в баню и как правильно париться

Знаменитый российский банщик рассказал, какие масла ни в коем случае нельзя использовать в бане

08 февраля 2024, 10:22, ИА Амител

В бане помыться – как заново родиться, гласит народная мудрость. А у жителей Сибири к бане особое отношение: она и греет, и лечит, и тоску смывает. Главный помощник в этом деле – веник. Только надо знать, как правильно париться, иначе можно себе навредить. Все секреты в "Переговорке" на amic.ru раскрыл один из самых известных в России банных мастеров Сергей Нестеров, он же – главный судья Национальной банной ассоциации России. Поговорили о том, какой должна быть настоящая баня и можно ли ее строить из газобетона. В чем разница между сауной и русской парной. Какой веник называют "мамой", какие травы и масла нельзя использовать в бане. И какая температура считается оптимальной для русской бани.

Кто в "Переговорке"



Нестеров Сергей Петрович – главный судья Национальной банной ассоциации России, сооснователь и идеолог банного комплекса Siberia;

банный специалист года среди мужчин в России;

персона года банной индустрии;

обладатель премии "Банный лист";

чемпион Международного кубка Здравы;

финалист чемпионата России.

02:04 Чем различаются русская баня, хаммам и финская сауна.

05:47 "Чтобы правильные руки собирали". Из чего нужно строить настоящую русскую баню.

08:00 О бане-бочке и бане-палатке.

09:50 Дуб, клен, рябина, пихта и другие. Какими вениками лучше париться. И что такое секретные "косматые" веники, которыми пользовались знахари на Руси.

12:55 Какие масла можно использовать в бане. А самое главное – как.

16:15 Как правильно в парной использовать травы.

19:42 Какой должна быть оптимальная температура в бане.

22:32 Веник подскажет. Почему настоящий банщик внимательно смотрит, как ведет себя веник в парной.

24:00 Что такое "хорошо" в бане. И почему ни в коем случае нельзя "пересиживать".

27:42 Что такое "веник-мама". Сергей Нестеров рассказал, как правильно заваривать березовый веник.

31:47 Почему люди снова полюбили русскую баню.