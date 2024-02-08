"Там есть душа". Банщик Нестор рассказал, зачем идти в баню и как правильно париться
Знаменитый российский банщик рассказал, какие масла ни в коем случае нельзя использовать в бане
08 февраля 2024, 10:22, ИА Амител
В бане помыться – как заново родиться, гласит народная мудрость. А у жителей Сибири к бане особое отношение: она и греет, и лечит, и тоску смывает. Главный помощник в этом деле – веник. Только надо знать, как правильно париться, иначе можно себе навредить. Все секреты в "Переговорке" на amic.ru раскрыл один из самых известных в России банных мастеров Сергей Нестеров, он же – главный судья Национальной банной ассоциации России. Поговорили о том, какой должна быть настоящая баня и можно ли ее строить из газобетона. В чем разница между сауной и русской парной. Какой веник называют "мамой", какие травы и масла нельзя использовать в бане. И какая температура считается оптимальной для русской бани.
Кто в "Переговорке"
Нестеров Сергей Петрович – главный судья Национальной банной ассоциации России, сооснователь и идеолог банного комплекса Siberia;
банный специалист года среди мужчин в России;
персона года банной индустрии;
обладатель премии "Банный лист";
чемпион Международного кубка Здравы;
финалист чемпионата России.
02:04 Чем различаются русская баня, хаммам и финская сауна.
05:47 "Чтобы правильные руки собирали". Из чего нужно строить настоящую русскую баню.
08:00 О бане-бочке и бане-палатке.
09:50 Дуб, клен, рябина, пихта и другие. Какими вениками лучше париться. И что такое секретные "косматые" веники, которыми пользовались знахари на Руси.
12:55 Какие масла можно использовать в бане. А самое главное – как.
16:15 Как правильно в парной использовать травы.
19:42 Какой должна быть оптимальная температура в бане.
22:32 Веник подскажет. Почему настоящий банщик внимательно смотрит, как ведет себя веник в парной.
24:00 Что такое "хорошо" в бане. И почему ни в коем случае нельзя "пересиживать".
27:42 Что такое "веник-мама". Сергей Нестеров рассказал, как правильно заваривать березовый веник.
31:47 Почему люди снова полюбили русскую баню.
10:45:39 08-02-2024
знаменитый где? впервые вижу
17:10:40 12-02-2024
Все правильно человек говорит. Насчет "впервые вижу": сомневаюсь, что много кто видел банного мастера . Да и баню действительно русскую мало кто видел, т.к. обычная баня - это сухопарка (что-то среднее между сауной и русской баней с явным уклоном в сауну. И, конечно, баня часто3 воспринимается как место и повод побухать с редким заходом в парную.
08:47:18 13-02-2024
Он потрёт вам спинку Он подаст вам пива Чистую простынку, у-е-е Он игриво развернёт, как Кио Чародей пара Веник для него священен Но чуть-чуть угара, у-е-е Он подпустит в помещенье