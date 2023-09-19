Алтайский Минздрав объяснил скандал с "ложными" прохождениями диспансеризации

Выяснилось, что по документам люди прошли осмотр в одной из поликлиник, но на самом деле они туда не приходили

19 сентября 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Минздрав Алтайского края объяснил, как так получилось, что не проходившие диспансеризацию жители появились в списке тех, кто ее прошел на различные суммы, пишет "Банкфакс".

Ранее жители Барнаула случайно выявили на портале госуслуг сведения о прохождении ими в 2023 году профилактических медицинских осмотров в поликлинике № 14, при этом на самом деле на прием они не приходили.

"Согласно бумагам с портала госуслуг, проходили профилактический осмотр, получив помощь медиков на различные суммы", – отмечает издание.

В краевом Минздраве пояснили, что подобные ситуации возникают в единичных случаях из-за ошибок при формировании карт диспансеризации пациентов в поликлинике.

"Если вы увидели у себя ошибочный документ, необходимо обратиться в медицинскую организацию, к которой вы прикреплены", – указали в ведомстве.

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) посоветовали в подобных случаях обращаться к ним или к компании, в которой застрахован человек.

Также добавили, что при выявлении случаев предоставления недостоверных сведений об оказанной медицинской помощи к медицинским организациям применяются финансовые санкции.