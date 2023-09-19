Алтайский Минздрав объяснил скандал с "ложными" прохождениями диспансеризации
Выяснилось, что по документам люди прошли осмотр в одной из поликлиник, но на самом деле они туда не приходили
19 сентября 2023, 15:23, ИА Амител
Минздрав Алтайского края объяснил, как так получилось, что не проходившие диспансеризацию жители появились в списке тех, кто ее прошел на различные суммы, пишет "Банкфакс".
Ранее жители Барнаула случайно выявили на портале госуслуг сведения о прохождении ими в 2023 году профилактических медицинских осмотров в поликлинике № 14, при этом на самом деле на прием они не приходили.
"Согласно бумагам с портала госуслуг, проходили профилактический осмотр, получив помощь медиков на различные суммы", – отмечает издание.
В краевом Минздраве пояснили, что подобные ситуации возникают в единичных случаях из-за ошибок при формировании карт диспансеризации пациентов в поликлинике.
"Если вы увидели у себя ошибочный документ, необходимо обратиться в медицинскую организацию, к которой вы прикреплены", – указали в ведомстве.
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) посоветовали в подобных случаях обращаться к ним или к компании, в которой застрахован человек.
Также добавили, что при выявлении случаев предоставления недостоверных сведений об оказанной медицинской помощи к медицинским организациям применяются финансовые санкции.
15:35:34 19-09-2023
Хорошо если ты ходишь в поликлинику хотя-бы раз 1-2 месяца и тебе на руки попадает твоя карточка. А то 1-2 раза в год и карточки ты в глаза не видишь. Я думаю если массово проверить эти факты будет грустно.
09:48:02 20-09-2023
читатель (15:35:34 19-09-2023) Хорошо если ты ходишь в поликлинику хотя-бы раз 1-2 месяца и... Возможно,что и в карточке Вы теперь не увидите, т. к. всё записи в эл. виде делаются. В сентябре была на приёме, записи об этом нет.
15:36:03 19-09-2023
Да да мы верим)) Случайно все...А еще на приёмы к терапевтам также ходим...Правда не знаем об этом...Приходим, а там говорят так Вы ж недавно были и даже анализы сдавали! Во как
19:16:19 19-09-2023
Гость (15:36:03 19-09-2023) Да да мы верим)) Случайно все...А еще на приёмы к терапевтам... точно! сам так попадал
15:45:29 19-09-2023
ну обращалась я в страховую, сказали, что все проверили, все соответствует, поликлиника молодец (на Бехтерева). там оказывается аж два раза диспансеризация мной пройдена и плюс еще какие-то посещения врачей. (меня там лет 5 вообще не было)
16:06:16 19-09-2023
О, я в 14-й диспансеризацию еще в 2019 "проходила". Позвонила в комитет по зравоохранению, обрисовала ситуацию, обещали разобраться и впредь не допускать подобных случаев. Не удивлена, что ничего не изменилось, если честно...
16:12:17 19-09-2023
Ага, в единичных случаях)). У меня лично диспансеризация "пройдена". Позвонила в страховую, ТФОМС, они особо интереса не проявили. Явно все в курсе. Пишите, говорят, заявление в организацию. И на этом всё.
16:37:26 19-09-2023
Гость (16:12:17 19-09-2023) Ага, в единичных случаях)). У меня лично диспансеризация Пишите, говорят, заявление в организацию. И на этом всё."пр... Пишите Бастрыкину. ВСем надо писать, кто заметил подобный факт. Какая может быть ошибка? Они же не просто отчитались, а за это ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ! УКРАЛИ у государства!
09:50:11 20-09-2023
Гость (16:12:17 19-09-2023) Ага, в единичных случаях)). У меня лично диспансеризация "пр... По двору они не разбираются!
16:57:12 19-09-2023
Массово жалобу в прокуратуру подать, тогда может что-то сдвинется с места
17:32:21 19-09-2023
Гость (16:57:12 19-09-2023) Массово жалобу в прокуратуру подать, тогда может что-то сдви... Ракуратура это беспонтовое никчемное учреждение, туда писать бесполезно.
16:59:48 19-09-2023
В открытую деньги пи... т и не краснеют! Всё в теме! Всё по плану
18:35:00 19-09-2023
так у меня тоже есть приемы и суммы о диспансеризации, которых я не проходил, значит случаи не единичные, может пора следственному комитету проверить пора эти заведения. Мое "прохождение" было в первой поликлинике.
19:17:30 19-09-2023
Платили бы достойную зп, не ставили бы план по диспансеризации - массового явления фальсификации не было. Минздрав сам заинтересован в мухляже, т.к. реальных цифр даже близко таких нет.
19:19:38 19-09-2023
Я тоже ради интереса заказала на госуслугах такую выписку. И тоже обнаружила, что я якобы обращалась к терапевту неоднократно и тоже прошла с июня 2023 по август 2023 года диспанцеризацию в поликлинике номер 3 . А я хожу в платные клиники и даже не знаю где вход в эту поликлиннику. Подскажите пожалуйста точный номер телефона или адрес куда обратиться. Я хочу разобраться.
09:52:29 20-09-2023
Ирина (19:19:38 19-09-2023) Я тоже ради интереса заказала на госуслугах такую выписку. И... Ирина, надо жалобу писать, а не звонить!!
15:07:06 20-09-2023
Ирина (19:19:38 19-09-2023) Я тоже ради интереса заказала на госуслугах такую выписку. И... Прокуратура, Следственный комитет РФ
19:30:03 19-09-2023
всё это жжж неспроста. новая поликлиника лакомый кусочек стала, главврача надо заменить?
19:48:20 19-09-2023
Не только 14 я пол ка ,а так же и другая. Тоже не проходила, но Госуслуги прислали уведомление. Очень смешно)))
21:22:51 19-09-2023
Два года назад случвйно узнала, что оказывается поставила несколько прививок: от гепатита и кори. Полклиника 7. Так что, не только диспансеризация. Навар на всем.
22:13:09 19-09-2023
Мы в маршрутках переводим деньги на левые номера, потом удивляемся повышению стоимости проезда. Мы почему то не против , чтобы чиновники ездили на Аурусах, а многие даже рады этому. Мы проходим виртуальную диспансеризацию. И всё это нас устраивает, и мы просто хотим чтобы не стало хуже.
09:54:26 20-09-2023
Гость (22:13:09 19-09-2023) Мы в маршрутках переводим деньги на левые номера, потом удив... Вы на левые номера переводите в маршрутках-на них водитель топливо покупает и заправляет автобус
23:27:22 19-09-2023
Жаловаться бесполезно, все кто знает и так в курсе)))
23:31:29 19-09-2023
Поликлиника √3 , Петра Сухова18. На Гос. услугах есть данные о прохождении расширенной диспансеризации. Не проходил, разрешение не давал и результат не видел. Это обман со стороны руководства поликлиники. Это финансовые махинации.
09:32:50 20-09-2023
Зато Попов молодец, на повышение пошел!))))))))))))))
09:32:52 20-09-2023
ну раз это явление массовое, наверняка должны быть к министру здравоохранения
09:44:36 20-09-2023
Ошибка?? Ничего подобного!!! Мои анализы и справки на госпитализацию использовали ещё и на диспансеризацию, при чем терапевт справку от гинеколога фотала на свой смарт, на мой вопрос зачем, ответ: на всяк случай. И этот случай прям сразу и пригодился . Сначала на карточке карандашом и почерком невролога встала дата прохождения двн, а при повторном обращении к ней надпись стёрли, приклеили пометку. В день полостной операции я оказывается посетила ещё одного врача! Заказала на ГУ справку о моих посещениях и оказанных услугах, там с полиса сняли суммы за анализы и пр на госпитализацию, и отдельно за ДВН 12тыщ!! В авг. была у терапевта, она спросила когда пойдёшь на двн, я ей :да у меня ещё год не прошёл с прошлой, якобы прошедшей мной. Да и зачем проходить, говорю ей, вы и без меня лихо справились, при чем не первый раз. Она:захлопнула карточку, сказала;свободна! Я б простила эту "ошибку", если б терапевт нк устроила мне адскую гонку с прохождением комиссии на госпитализацию. Хочу написать в Минздрав РФ об этой "ошибке", а точнее-приписках и разворовывании денег! К слову,двн не проходила лет 5,интересно бы запросить ещё тк годы.
16:53:29 25-09-2023
Уууу... (09:44:36 20-09-2023) Ошибка?? Ничего подобного!!! Мои анализы и справки на госпит... Мне пришел ответ из нашего Минздрава. Передели на рассмотрение в поликлиннику, якобы контроль оставили за собой. Вообщем никто никого не будет проверять. Это у них на потоке стоит. Зато скандал с клиникой Добрый доктор раздували за те же махинации, так почему не привлечь к ответу всех главврачей, котрые допускают у себя такие махинации
10:03:16 20-09-2023
12я на Юрина!!! Зато к врачам не попадёшь, терапевт др обеда принимает счастливчиков и блатных, а после обеда ща закрытыми дверями заполняет те самые карточки по ДВН!! А кто-нибудь видел сколько вообще там врачей надо пройти(я ДА! ), вам когда-нибудь назначали их пройти, скорее, по мнению врачей, нет необходимости, а галочки и подписи тех врачей поди стоят, иначе не было бы такой суммы за ДВН-почти 13т.р.!!!
10:14:09 20-09-2023
Кстати, есть приказ, или как там документ называют, где было указано что врачи, регистраторы и пр. сотрудники поликлиники обязаны обращаться к пациенту строго на Вы!!!, в 12й наверное об этом не слышали?!!!!!
10:27:18 20-09-2023
По комментариям видно, что сложилась система. Министр Попов, конечно, не в курсе?
11:09:26 20-09-2023
А зачем жаловаться и стучать на поликлинику, они не от хорошей жизни все это делают, хоть какую то лишнюю копейку получат, вы же за это не платите, чего вы правду ищите.
13:45:40 20-09-2023
Гость (11:09:26 20-09-2023) А зачем жаловаться и стучать на поликлинику, они не от хорош... Получается, что и на обсчеты продавцов в магазине не надо жаловаться. Им тоже детей нужно кормить.
14:03:15 20-09-2023
Гость (11:09:26 20-09-2023) А зачем жаловаться и стучать на поликлинику, они не от хорош... Это так то мошенничество, статья УК и реальный срок, но вы в доле похоже, завибрировали. Сажать нужно таких махинаторов, однозначно.
16:56:30 25-09-2023
Гость (11:09:26 20-09-2023) А зачем жаловаться и стучать на поликлинику, они не от хорош... С нас так то налоги собирают.
11:51:21 20-09-2023
Ничего народ не понимает.....Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения. Это же как выборы. Можете копать, можете не копать....Сказано-сделано.