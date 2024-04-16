Алтайский Минздрав проверит ситуацию с младенцем, у которого не выявили перелом
Расследовать происшествие будут профильные специалисты
16 апреля 2024, 23:15, ИА Амител
Медицинские перчатки / Фото: unsplash.com
Минздрав Алтайского края проверит информацию о несвоевременном оказании медицинской помощи ребенку в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в социальных сетях местная жительница рассказала, что после аварии у ее семимесячной дочери в двух больницах не смогли выявить перелом ноги – поставить диагноз смог лишь платный хирург. В результате женщину вместе с дочкой госпитализировали в Центральную городскую больницу.
Минздрав запросил документы по ситуации у медицинской организации для проверки информации. В ней будут участвовать профильные специалисты.
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