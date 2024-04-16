Бийчанин влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку
Парень охотно переводил деньги, чтобы порадовать возлюбленную, ведь он считал ее невестой
16 апреля 2024, 15:14, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители разыскивают мошенника, обманувшего молодого человека в социальной сети, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 23-летний житель Бийска, который зимой в интернете познакомился с девушкой из соседней республики.
"Общались молодые люди посредством социальных сетей. Роман развивался активно. Периодически подруга просила парня переводить ей деньги на какие-то нужды. Разумеется, воздыхатель хотел ее порадовать и отправлял нужные суммы", – рассказали в ведомстве.
Накануне бийчанин пригласил невесту в гости и скинул деньги на билет. Однако в назначенное время она не приехала.
Молодой человек начал писать девушке, но ему никто не отвечал. Тогда он понял, что несколько месяцев общался с мошенником, которому перевел около 70 тыс. рублей.
15:20:57 16-04-2024
лошара, не жалко
15:35:00 16-04-2024
Не надо передёргивать... :)
16:51:40 16-04-2024
Олег (15:35:00 16-04-2024) Не надо передёргивать... :)... Надоело передёргивать, пригласил в гости)))
15:47:24 16-04-2024
Влюблённый - недееспомобный. Жалко. В психушку.
16:40:18 16-04-2024
Идиет
16:57:40 16-04-2024
Лучше бы с Дуней Кулаковой дружил. Она дама- бессребреница.
11:29:38 17-04-2024
Хорошая бизнес схема, с одного клиента за несколько месяцев 70 тысяч заработать.