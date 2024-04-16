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Бийчанин влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку

Парень охотно переводил деньги, чтобы порадовать возлюбленную, ведь он считал ее невестой

16 апреля 2024, 15:14, ИА Амител

Красивая женщина / Фото: unsplash.com
Красивая женщина / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители разыскивают мошенника, обманувшего молодого человека в социальной сети, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 23-летний житель Бийска, который зимой в интернете познакомился с девушкой из соседней республики.

"Общались молодые люди посредством социальных сетей. Роман развивался активно. Периодически подруга просила парня переводить ей деньги на какие-то нужды. Разумеется, воздыхатель хотел ее порадовать и отправлял нужные суммы", – рассказали в ведомстве.

Накануне бийчанин пригласил невесту в гости и скинул деньги на билет. Однако в назначенное время она не приехала.

Молодой человек начал писать девушке, но ему никто не отвечал. Тогда он понял, что несколько месяцев общался с мошенником, которому перевел около 70 тыс. рублей.

Бийск Мошенники

Комментарии 7

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горожанка

15:20:57 16-04-2024

лошара, не жалко

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Олег

15:35:00 16-04-2024

Не надо передёргивать... :)

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Гость

16:51:40 16-04-2024

Олег (15:35:00 16-04-2024) Не надо передёргивать... :)... Надоело передёргивать, пригласил в гости)))

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Гость

15:47:24 16-04-2024

Влюблённый - недееспомобный. Жалко. В психушку.

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Грыша

16:40:18 16-04-2024

Идиет

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Гость

16:57:40 16-04-2024

Лучше бы с Дуней Кулаковой дружил. Она дама- бессребреница.

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Гость

11:29:38 17-04-2024

Хорошая бизнес схема, с одного клиента за несколько месяцев 70 тысяч заработать.

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