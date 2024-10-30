Алтайский Минздрав выясняет, почему мальчика выписали из больницы с переломом

Школьник жаловался на сильные боли в позвоночнике, но из медучреждения его выписали через пять дней

30 октября 2024, 13:27, ИА Амител

Алтайский центр охраны материнства и детства / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Минздрав Алтайского края начал проверку по информации о постановке неверного диагноза 10-летнему мальчику, сообщили в министерстве.

Как ранее написал "Толк", после получения травмы 10-летнего мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с подозрениями на перелом позвоночника. Там он находился пять дней, но диагноз не подтвердили и выписали. Родители обратились в платную клинику, где был выявлен компрессионный перелом.

В Минздраве отметили, что в Центре охраны материнства и детства запросят документацию и объяснительные специалистов, участвовавших в оказании помощи. Случай рассмотрят с привлечением профильных экспертов.