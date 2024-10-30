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Алтайский Минздрав выясняет, почему мальчика выписали из больницы с переломом

Школьник жаловался на сильные боли в позвоночнике, но из медучреждения его выписали через пять дней

30 октября 2024, 13:27, ИА Амител

Алтайский центр охраны материнства и детства / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Алтайский центр охраны материнства и детства / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Минздрав Алтайского края начал проверку по информации о постановке неверного диагноза 10-летнему мальчику, сообщили в министерстве.

Как ранее написал "Толк", после получения травмы 10-летнего мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с подозрениями на перелом позвоночника. Там он находился пять дней, но диагноз не подтвердили и выписали. Родители обратились в платную клинику, где был выявлен компрессионный перелом.

В Минздраве отметили, что в Центре охраны материнства и детства запросят документацию и объяснительные специалистов, участвовавших в оказании помощи. Случай рассмотрят с привлечением профильных экспертов.

"По результатам будет дана оценка и приняты организационные меры. По словам главврача медучреждения Константина Смирнова, внутренняя проверка уже начата. После сбора объяснительных случай рассмотрят на комиссии", – указали в ведомстве.

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

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В министерстве максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае
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Комментарии 4

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Гость

14:42:41 30-10-2024

Уже и до детских медучреждений дошло. Медицина в Алтайском крае закончилась с приходом Попова!

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Гость

15:19:43 30-10-2024

Это сейчас вот такие "протоколы", нацеленные на вредительство здоровью людям! Неоднократно сталкивались..., в том числе с работой коновалов на Скорой помощи! Возможно, есть приятные исключения из правил!

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Гость

15:21:19 30-10-2024

Бардак в медицине! В одном мед. учреждении выявляют болезнь, в другом - нет.....

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Гость

22:44:21 30-10-2024

ЗАМЕНИТЕ там аппарат рентгена и рентгенолога!! слепошарое всё

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