Алтайский Минздрав рассказал, когда завершится проверка после смерти младенца в ЦРБ

В министерстве максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае

02 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

Проверку качества и безопасности медпомощи в Славгородской ЦРБ в связи со смертью новорожденной девочки завершат 24 мая, сообщил региональный Минздрав.

Ранее мать девочки рассказала, что врачи больницы не могли поставить диагноз и не знали, как лечить ребенка. По ее мнению, славгородские медики могли или связаться с барнаульскими, или вертолетом доставить в Барнаул девочку, которой было 19 дней. Малышка скончалась через сутки после того, как поступила в больницу. Минздрав начал проверку после смерти младенца и принес соболезнования.

"Уже получены заключения экспертов и врачей-специалистов, есть результаты вскрытия. Это поможет принять соответствующие комплексные меры и предотвратить подобные ситуации", – рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае.

Накануне стало известно, что в Славгородской ЦРБ скончался еще один младенец.