Алтайский Минздрав рассказал, когда завершится проверка после смерти младенца в ЦРБ
В министерстве максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае
02 мая 2024, 14:00, ИА Амител
Проверку качества и безопасности медпомощи в Славгородской ЦРБ в связи со смертью новорожденной девочки завершат 24 мая, сообщил региональный Минздрав.
Ранее мать девочки рассказала, что врачи больницы не могли поставить диагноз и не знали, как лечить ребенка. По ее мнению, славгородские медики могли или связаться с барнаульскими, или вертолетом доставить в Барнаул девочку, которой было 19 дней. Малышка скончалась через сутки после того, как поступила в больницу. Минздрав начал проверку после смерти младенца и принес соболезнования.
"Уже получены заключения экспертов и врачей-специалистов, есть результаты вскрытия. Это поможет принять соответствующие комплексные меры и предотвратить подобные ситуации", – рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае.
Накануне стало известно, что в Славгородской ЦРБ скончался еще один младенец.
11:09:10 03-05-2024
явно будет фальсификация, как это часто бывает!
11:11:01 03-05-2024
"В ведомстве подчеркнули, что максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае" - именно там заинтересованы, чтоб выгородить "своих" - знаем, проходили!!!. "Подведов" всегда выгораживают!!!!!!!!!!!!!!!!!