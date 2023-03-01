Алтайский мошенник представлялся "вором в законе" и требовал деньги от бизнесменов

Просил оказать материальную помощь криминальному авторитету

01 марта 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, обманувший жителей двух регионов, сообщает региональное МВД.

36-летний житель Камня-на-Оби купил сим-карты с номерами, зарегистрированными на третьих лиц. После этого звонил предпринимателям в Ивановскую и Тюменскую области, изменяя свой голос и называя себя человеком, занимающим высокое положение в криминальной иерархии.

"Сообщал заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи криминальному авторитету: якобы требуется оплатить услуги адвоката. Называл банковские счета, куда нужно перечислить деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.

Таким образом мужчина с января 2021 года по май 2022-го похитил 300 тысяч рублей у 15 бизнесменов.

Неоднократно судимый житель края полностью признал вину, ему грозит до шести лет лишения свободы за "мошенничество в крупном размере".