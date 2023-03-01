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Алтайский мошенник представлялся "вором в законе" и требовал деньги от бизнесменов

Просил оказать материальную помощь криминальному авторитету

01 марта 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, обманувший жителей двух регионов, сообщает региональное МВД.

36-летний житель Камня-на-Оби купил сим-карты с номерами, зарегистрированными на третьих лиц. После этого звонил предпринимателям в Ивановскую и Тюменскую области, изменяя свой голос и называя себя человеком, занимающим высокое положение в криминальной иерархии.

"Сообщал заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи криминальному авторитету: якобы требуется оплатить услуги адвоката. Называл банковские счета, куда нужно перечислить деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.

Таким образом мужчина с января 2021 года по май 2022-го похитил 300 тысяч рублей у 15 бизнесменов.

Неоднократно судимый житель края полностью признал вину, ему грозит до шести лет лишения свободы за "мошенничество в крупном размере".

Комментарии 10

  • это что за бизнесмены такие, которые голосу в трубке просто так денег дали? семечками на остановке торгуют?
    01 марта, Гость   Ответить
  • похитил 300 тысяч рублей ======= Похитил??? А разве они не самостоятельно и добровольно свои деньги ему перечисляли???
    01 марта, Гость   Ответить
  • перед судом предстанет --- интересно, как поймали, обычно телефонных мошенников поймать не могут. Может тупой
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ну то есть бизнесмены в теме были? Раз перечисляли и не сообщали сразу
    01 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, что поймали
    01 марта, Гость   Ответить
  • перед судом предстанет --- интересно, как поймали, обычно телефонных мошенников поймать не могут. Может тупой 2 часа назад, Гость Ответить-------------------------- может, обычно их просто никто не ловит.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Если его настоящие воры в законе найдут, могут забить
    01 марта, Гость   Ответить
  • может, обычно их просто никто не ловит --- а тут думали реально вора в законе поймают, вот и расстарались
    01 марта, Гость   Ответить
  • Обманул жителей двух регионов, представляясь не тем кем на самом деле являлся... Т.е. теперь осудят за мошенничество. а может отдать его в руки настоящих законников, пусть ответит за базар.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Ну швырнул двоих барыг на бабки.часть денег дал на общее..что тут плохого то?
    01 марта, Гость   Ответить
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