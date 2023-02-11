Продавец бийского магазина перевела выручку мошенникам, представившимся начальством

Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела почти 100 тысяч рублей на указанный счёт

11 февраля 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, вечером женщине на рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился руководителем организации и попросил забрать всю сумму из кассы и оплатить ею рекламные услуги.

Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела почти 100 тысяч рублей на указанный счёт. Однако позднее она узнала, что распоряжений по поводу расчёта от настоящих владельцев не поступало, и поняла, что стала жертвой мошенников.

После обращения в полицию правоохранители возбудили уголовное дело.