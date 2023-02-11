Продавец бийского магазина перевела выручку мошенникам, представившимся начальством
Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела почти 100 тысяч рублей на указанный счёт
11 февраля 2023, 12:59, ИА Амител
В Бийске продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, вечером женщине на рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился руководителем организации и попросил забрать всю сумму из кассы и оплатить ею рекламные услуги.
Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела почти 100 тысяч рублей на указанный счёт. Однако позднее она узнала, что распоряжений по поводу расчёта от настоящих владельцев не поступало, и поняла, что стала жертвой мошенников.
После обращения в полицию правоохранители возбудили уголовное дело.
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