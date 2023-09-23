Придется обновить кассовые аппараты и систему организации учета, обучить сотрудников и, возможно, нанять новых

23 сентября 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бары и рестораны обяжут подавать данные о каждой проданной порции алкоголя, сейчас отчетность идет по целым бутылкам. Подтверждать чеком нужно будет каждый отпущенный бокал крепкого алкоголя и даже несколько капель спиртного, добавленного в блюдо или коктейль. Исключение для нововведения составляют пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки. Данные о порции алкоголя с указанием количества миллилитров будут подавать в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

По мнению авторов инициативы, учет по новым правилам нужен, чтобы более точно отслеживать продажи алкоголя, бороться с недоливами и переливами. Что изменится в общепите от такого нововведения? Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказала генеральный директор АО "Эрбе-групп" Елена Белоусова, которая руководит несколькими ресторанами в Белокурихе.

"С первого марта мы будем не только вскрывать бутылку, но и по факту реализации отчитываться за каждые 50 граммов или 100, сколько гость заказал. Если сейчас данные копятся, акты реализации вскрытия бутылок, и отправляются в ЕГАИС не позднее следующего дня, то сейчас это будет сразу отправляться", – пояснила Белоусова.

Необходимо будет обновить кассовые аппараты и систему организации учета – работа предстоит большая. К нововведению придется привыкнуть и сотрудникам организаций, например, барменам.

Кстати, бары, кафе и рестораны должны были начать отчитываться за каждую рюмку через ЕГАИС уже с 1 сентября. Однако сроки перенесли. Белоусова высказала свои предположения о причинах такого переноса.

"Не готовы были не только заведения, не готовы были вообще все. Перестроиться здесь и сейчас непросто. Есть некое примерное понимание, как мы эту проблему будем решать. Я очень рассчитываю на то, что не придется увеличивать фонд оплаты труда за счет ввода дополнительной кадровой единицы. Будем выкручиваться, возможно, будем клеить на бутылке дополнительные штрихкоды. Несомненно, скорость отдачи заказа снизится, особенно в первый месяц – в марте 2024 года", – уверена собеседница.

Представители ресторанного бизнеса не исключают возможности, что нововведение вновь отложат на более поздний срок. А если и введут 1 марта 2024 года, то надеются, что систему отстроят так, что она будет помогать в работе, а не станет очередным препятствием.