Законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в домах внесли в Госдуму

По задумке авторов инициативы, принимать такое решение сможет общее собрание собственников

18 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах, сообщает ТАСС.

По их задумке, принимать такое решение сможет общее собрание собственников.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что парламентарии получают из спальных районов "сотни жалоб на бесконечные "наливайки" и шумные бары, где даже в будние дни гуляют до утра".

"Мы считаем, что полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах не нужен. Но предлагаем запрещать продажу алкоголя общим собранием жильцов", – сказал он.

В июне депутаты "Единой России" и вовсе предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.