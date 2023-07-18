Законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в домах внесли в Госдуму
По задумке авторов инициативы, принимать такое решение сможет общее собрание собственников
18 июля 2023, 15:00, ИА Амител
Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах, сообщает ТАСС.
По их задумке, принимать такое решение сможет общее собрание собственников.
Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что парламентарии получают из спальных районов "сотни жалоб на бесконечные "наливайки" и шумные бары, где даже в будние дни гуляют до утра".
"Мы считаем, что полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах не нужен. Но предлагаем запрещать продажу алкоголя общим собранием жильцов", – сказал он.
В июне депутаты "Единой России" и вовсе предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.
15:06:32 18-07-2023
Пивнушки останутся, жильцы озолотятся.
15:22:28 18-07-2023
Гость (15:06:32 18-07-2023) Пивнушки останутся, жильцы озолотятся.... Каким образом? "Золотым дождём" жильцов окропят?
19:58:36 18-07-2023
Бомж (15:22:28 18-07-2023) Каким образом? "Золотым дождём" жильцов окропят? ... Пивники будут подкупать жителей. Чтобы голосовали за пивнушки
09:25:55 19-07-2023
Гость (19:58:36 18-07-2023) Бомж (15:22:28 18-07-2023) Каким образом? "Золотым дож... Так они разорятся.
15:15:05 18-07-2023
Вот щас и проверим насколько сильно алкогольное (в частности пивное) лобби в парламенте.
16:15:58 18-07-2023
По задумке авторов инициативы, принимать такое решение сможет общее собрание собственников --- все можно забыть про этот закон, опять переложили ответственность на людей, они как обычно боятся ответственности, моя хата с краю любимый лозунг русских. Тут даже недалече в комментариях было, машину подожгут и т.д. А что власти слабо на себя было ответственность взять.
16:19:40 18-07-2023
Гость (16:15:58 18-07-2023) По задумке авторов инициативы, принимать такое решение сможе... Так и пивнушка с таким же успехом поджечь могут. Причём неоднократно. Это в обе стороны действует.
16:28:52 18-07-2023
Гость (16:19:40 18-07-2023) Так и пивнушка с таким же успехом поджечь могут. Причём неод... Ну точно! В своем-то доме...
16:49:22 18-07-2023
Гость (16:15:58 18-07-2023) По задумке авторов инициативы, принимать такое решение сможе... Согласен, вряд ли где когда собираются более 50% неравнодушных и сознательных жильцов, поэтому обычно выполняется действие по умолчанию. С другой стороны какой % любителей пива которые наоборот не захотят расставаться с таким удобством) Поэтому, да, этот закон может превратиться в закрепление действующего статуса пивнушек в жилых домах.
23:15:14 18-07-2023
Вот как можно верить этой власти?! Где Единая Россия, которая собиралась вносить закон о полном запрете продажи алкоголя в жилых домах?! Испугались? А теперь реальная ситуация. Многоквартирный дом больше 10 подъездов. Пивнушка мешает естественно близлежащий 1-3 подъездам. Остальным пофиг или даже за! А голосовать будет весь дом! Депутаты хорошо подумали, очень хорошо?! Была надежда на закон о запрете и действительно ответственность должны взять на себя власти... А они вот что придумали опять!!; Так сделайте все же как хотели! Закройте все пивнушки в жилых домах!
00:03:34 19-07-2023
Слов нет... Как можно отдавать такие решения на усмотрения жильцов в многоквартирных домах?! Ведь совершенно очевидно, что это просто ниочем! Лишь бы с себя ответственность снять!!! Ну вот же - вы жалуетесь и мы вам разрешаем решать самим! Все с вами ясно господа депутаты...((
06:38:56 19-07-2023
Полицию не пробовали заставить работать? Или разбираться с шумными гражданами и пивнарями не так почетно, как с лайками в сети?