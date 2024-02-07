Алтайский общественник Юрий Шамков назвал условия появления в крае новых городов

А также рассказал, как должны выглядеть эти новые поселения

07 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Юрий Шамков / Фото: opak.alregn.ru

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков рассказал "Атмосфере", при каких условиях в регионе могут появиться новые города, куда поедут люди из других регионов.

Шамков уверен, что для решения демографической проблемы и развития экономики должны приложить усилия власть, бизнес и общественность. В этом могут помочь специализированные города.

"Вопрос – для кого этот город будет предназначен. Во Владимирской области крупный предприниматель Владимир Михайлович Седов строит частный город Доброград, рассчитанный более чем на 50 тысяч жителей. В США больше 600 таких городов. Там они, если можно так сказать, имеют специализацию: для молодежи, для спортсменов, для пенсионеров, для тех, кто работает удаленно и так далее", – отметил он.

Алтайский край, например, может использовать свои конкурентные преимущества: рекреационные возможности, экология, географическое расположение. Самый идеальный вариант – создать комфортные условия для тех, кто работает удаленно.

"В чем всегда проигрывала наша, алтайская, экономика? В логистике. До Дальнего Востока далеко и до европейской части России далеко, перевозка товаров стоит дорого. Удаленная работа не зависит от логистики. И это открывает новые возможности для развития территории за счет притока к нам населения из других регионов", – пояснил Шамков.

Если найдутся инициаторы, желающие построить в Алтайском крае частный город, то это должно быть поселение с мало- и среднеэтажной застройкой, широкими улицами, парками, спортивным кластером, велодорожками, пляжем, электробусами.