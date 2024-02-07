Алтайский общественник Юрий Шамков назвал условия появления в крае новых городов
А также рассказал, как должны выглядеть эти новые поселения
07 февраля 2024, 15:00, ИА Амител
Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков рассказал "Атмосфере", при каких условиях в регионе могут появиться новые города, куда поедут люди из других регионов.
Шамков уверен, что для решения демографической проблемы и развития экономики должны приложить усилия власть, бизнес и общественность. В этом могут помочь специализированные города.
"Вопрос – для кого этот город будет предназначен. Во Владимирской области крупный предприниматель Владимир Михайлович Седов строит частный город Доброград, рассчитанный более чем на 50 тысяч жителей. В США больше 600 таких городов. Там они, если можно так сказать, имеют специализацию: для молодежи, для спортсменов, для пенсионеров, для тех, кто работает удаленно и так далее", – отметил он.
Алтайский край, например, может использовать свои конкурентные преимущества: рекреационные возможности, экология, географическое расположение. Самый идеальный вариант – создать комфортные условия для тех, кто работает удаленно.
"В чем всегда проигрывала наша, алтайская, экономика? В логистике. До Дальнего Востока далеко и до европейской части России далеко, перевозка товаров стоит дорого. Удаленная работа не зависит от логистики. И это открывает новые возможности для развития территории за счет притока к нам населения из других регионов", – пояснил Шамков.
Если найдутся инициаторы, желающие построить в Алтайском крае частный город, то это должно быть поселение с мало- и среднеэтажной застройкой, широкими улицами, парками, спортивным кластером, велодорожками, пляжем, электробусами.
15:04:57 07-02-2024
Нужно все деревни назвать городами, что-бы лимита не валила от туда
15:15:38 07-02-2024
сказочник
15:17:22 07-02-2024
За пять лет вымирает маленький городок (по данным статуправления,12 000чел)
15:21:50 07-02-2024
Просто мечтатель!
15:45:25 07-02-2024
Наркоград безналоговый.
15:50:07 07-02-2024
Настоящая власть сама уничтожает государство. Всё население и промышленность концентрируют в Москве и Питере. В случае войны врагу много средств и техники не надо. Удары по Москве и Питеру и точка. Вся остальная территория России пуста населением и промышленностью, либо наполнена мигрантами. Власть имущие об этом думают или нет? Уверен нет. Идея-то у Шмакова нормальная и правильная, но он фантазер при действующей власти.
16:01:22 07-02-2024
Так всё- же города или какие- то поселения?
16:12:07 07-02-2024
Нью-Васюки - выдала больная голова. Срочно вызывайте ему врача из дурдома!
17:02:15 07-02-2024
Прежде чем про Нью-Васюки вспоминать - прочитайте про Доброград. Современная инфраструктура, безопасность, экологичность, медицинские центры, куда из Москвы пациенты за помощью едут. Это абсолютно рабочая тема, но она требует серьезных вложений. И законодательного обеспечения.
16:45:19 07-02-2024
Материал на Атмосфере гораздо шире темы новых городов. Решать проблему миграции из региона надо в комплексе с участием власти, бизнеса, общества. И тут Шамков прав - этой темой надо заниматься. И думать на много лет вперед, за счет каких конкурентных преимуществ регион будет жить и развиваться.
16:56:13 07-02-2024
а зачем придумывать новые, если есть старые? давайте сделаем из Камня, например такой город
16:58:11 07-02-2024
И опять 25. Придут добрые люди (инициаторы) и построят все и обустроят, или прилетит волшебник на голубом вертолете. Даже если он и прилетит вы его все вместе и задушите на корню. Тут добрый человек дорогу за свой счет сделал -а вы ему штрафы и суды. Про какой город вообще может быть речь? Тут бы эти сохранить...И вроде взрослый дядька, но нельзя же нести такую дичь, ладно бы там дома, там может таблетку дадут.
17:16:45 07-02-2024
Частный город - прикольная тема! Давайте строить. А то пенсия скоро, хотелось бы уже пожить по-человечески.))
18:11:51 07-02-2024
Денег нет... И не будет... Хотите жить в таком городке - чешите в Китай
18:22:20 07-02-2024
Конечно, давайте строить! Наверное, у таких городов будет что-то очень привлекательное. И за это привлекательное нужно будет заплатить деньги. И когда будут платить, наверное, захотят не просто абстрактный частный город, а конкретную комфортную городскую среду. И чтобы рядом аэропорт. И чтобы дорога 4 полосы чтобы выехать и вернуться, железную дорогу захотят. И предприятия по производству стройматериалов, из которых строить город. Коммунальные сети нужны будут. Да и вообще много чего. Особенно, если с нуля и в чистом поле. Кстати, если там сейчас лес, то его тоже должен кто-то вырубить. В общем много всего надо. Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно....
21:10:43 07-02-2024
Россия не США, где 600 городов!! Так во всем, но мы пыжимся в мечтаниях.
21:21:46 07-02-2024
Гость (21:10:43 07-02-2024) Россия не США, где 600 городов!! Так во всем, но мы пыжимся... точно. там 500 жителей и это город, а у нас больше 10 тысяч и село. так что не пыжься Россию принизить.
22:41:46 07-02-2024
Гость (21:21:46 07-02-2024) точно. там 500 жителей и это город, а у нас больше 10 тысяч ... Гость, тебе про Фому, а ты про Ерему. В США уже построено частных 600 городов, а у нас только строится один и еще под Владивостоком планируют, вернее до СВО, не большой частный город.
21:19:08 07-02-2024
Может, просто существующие поселения не нужно разваливать?
21:42:15 07-02-2024
Установите районный коэффициент хотя бы как в Республике Алтай, тогда и зарплата будет выше. Ведь это реально сделать. Уезжают из-за низких зарплат
21:46:35 07-02-2024
Агломерации, необходимо ввиде пространственного развития региона, с учётом всех муниципальных образований
00:21:45 08-02-2024
Нормально устроился этот Шмаков. А на Марс всех пересилить он не хочет?
07:09:42 08-02-2024
Надо не города строить , а сёла поселки деревни обустраивать. В первую очередь к каждому сельскому поселению сделать дороги, в сёлах провести водопровод, газ, не надо проводить оптимизазацию с образованием здравохранением и тогда оттток людей из сельской местности меньшится в разы. Надо прекратить практику закупки помидор огурцов и прочих продуктов из-за бугра которые у нас растут не плохо. А то чужую экономику поддерживаем , а свою гробим. Надо что бы для селького жителя было выгодно держать своё хозяйство, а то в данное время, тот же комбикорм не укупишь.
07:28:52 08-02-2024
Надо не города строить, а сельские поселения обустраивать, Дороги инфраструктуру, и тогда народ не будет стремиться в город. сосдать условия для содежания подсобного хозяйства. а то сделали так, что сельчанинину не возможно продать свободно свою продукцию, т.к. то надо соблюсти такую пирамиду процедур, что цена не оправдывает затраты.
08:08:19 08-02-2024
Во всей этой истории, кто бы как не относился, есть один вопрос - кто и на чьи деньги будет это делать? И пока он не решен, всё пустое
09:48:46 08-02-2024
Газ сначала хотя бы во все города края проведите, газовая держава.
10:00:15 08-02-2024
Шамков - человек деловой. И уж точно - не праздный мечтатель. Если заявляет о таких вещах - значит имеет основания. Понятно, что этот проект через полгода не реализуют. Но как концепция на перспективу - почему бы и нет?!
11:03:30 08-02-2024
Какая перспектива? Это элемент долгосрочного планирования. Где законодательная база??? Сегодня вложили реальные деньги, а через N лет получили фигу! И кто под такое подпишется?