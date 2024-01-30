Алтайский край к 2045 году может потерять более 320 тысяч жителей – Росстат

С сокращением населения в регионе изменится и соотношение мужчин и женщин

30 января 2024, 15:15, ИА Амител

Население в городе / Фото: unsplash.com

Росстат спрогнозировал численность населения по субъектам РФ до 2045 года, исходя из этого Алтайский край потеряет более 15% населения, а в Республике Алтай, наоборот, немного увеличится количество жителей. Демографический прогноз в региональном разрезе опубликован на сайте ведомства.

Согласно прогнозным данным Росстата, население Алтайского края в 2045 году составит 1,788 млн человек. На данный момент в регионе проживают 2,111 млн человек. Таким образом население за 20 лет может сократиться на 323 тыс. жителей, или на 15,3%.

В Республике Алтай, где сейчас число жителей составляет 211,4 тыс. человек, к 2045 году, по прогнозу, будут проживать 224,3 тыс. человек. Население в итоге должно вырасти на 13 тысяч.

С сокращением населения изменится и соотношение мужчин и женщин. Так, если на начало 2024 года в Алтайском крае было 962 тыс. мужчин и 1,149 млн женщин, то к 2045 году, как прогнозирует Росстат, будет 823 тыс. мужчин и 965 тыс. женщин. И если сейчас на 1000 мужчин приходится 1194 женщины, то через 20 лет будет 1000 к 1179.

Ранее Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году.