Алтайский край к 2045 году может потерять более 320 тысяч жителей – Росстат
С сокращением населения в регионе изменится и соотношение мужчин и женщин
30 января 2024, 15:15, ИА Амител
Росстат спрогнозировал численность населения по субъектам РФ до 2045 года, исходя из этого Алтайский край потеряет более 15% населения, а в Республике Алтай, наоборот, немного увеличится количество жителей. Демографический прогноз в региональном разрезе опубликован на сайте ведомства.
Согласно прогнозным данным Росстата, население Алтайского края в 2045 году составит 1,788 млн человек. На данный момент в регионе проживают 2,111 млн человек. Таким образом население за 20 лет может сократиться на 323 тыс. жителей, или на 15,3%.
В Республике Алтай, где сейчас число жителей составляет 211,4 тыс. человек, к 2045 году, по прогнозу, будут проживать 224,3 тыс. человек. Население в итоге должно вырасти на 13 тысяч.
С сокращением населения изменится и соотношение мужчин и женщин. Так, если на начало 2024 года в Алтайском крае было 962 тыс. мужчин и 1,149 млн женщин, то к 2045 году, как прогнозирует Росстат, будет 823 тыс. мужчин и 965 тыс. женщин. И если сейчас на 1000 мужчин приходится 1194 женщины, то через 20 лет будет 1000 к 1179.
Ранее Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году.
15:33:37 30-01-2024
Не может потерять, а потеряет. Пока с стране такие условия что в одних регионах зарплата в 3 раза больше чем в других, молодежь будет мигрировать туда где лучше. Государству надо выравнивать условия, чтобы люди оставались на местах. Придумывать и развивать такие отрасли, которые могут работать в регионе
15:36:31 30-01-2024
может тогда хоть мест в школе станет достаточно, и очередь к врачу поменьше.
21:22:59 30-01-2024
Гость (15:36:31 30-01-2024) может тогда хоть мест в школе станет достаточно, и очередь к... зайди в любую поликлинику и ты увидешь очередь где ты будешь далеко не в первых рядах
07:20:34 31-01-2024
Гость (15:36:31 30-01-2024) может тогда хоть мест в школе станет достаточно, и очередь к... Очередь в школы и поликлиники не из за того что людей много,а из за того что их мало как и самих учителей и врачей и в первую очередь покидать сей благодатный край как раз будут специалисты,так что будет ещё хуже
15:44:20 30-01-2024
И это еще в lightовой версии прогноз, ибо этот Росстат))))))
16:12:29 30-01-2024
год 1991 Численность 2 653 818 ********** год 2019 Численность 2333000 *********************** Население на начало 2023 г. составляет 2,13 млн чел., в том числе городское – 1,2 млн чел. (57,3%), сельское – 0,9 млн чел.
16:14:27 30-01-2024
- "Согласно прогнозным данным Росстата, население Алтайского края в 2045 году составит 1,788 млн человек. На данный момент в регионе проживают 2,111 млн человек." Как там по штатному списку, на такое количество населения - губернатор положен?
16:38:37 30-01-2024
К сожалению, не удивлен.
16:57:58 30-01-2024
Половина моей университетской группы уехала из Барнаула (Москва, Питер, за рубеж) и никто не собирается возвращаться. ! 10 лет уже как прошло...Что тут делать то, скажите?
18:36:18 30-01-2024
Алтайская пустошь
20:44:17 30-01-2024
Олег (18:36:18 30-01-2024) Алтайская пустошь ... кластер
22:02:53 30-01-2024
Из одного из выпускных классов 42-й гимназии несколько лет назад уехали учиться дальше в Нск, Спб, Мск все кроме 4 человек. Жаль, конечно. Но это общий тренд...
00:24:56 31-01-2024
Росстат если прогнозирует , уже можно верить . Значит надо подготавливаться заранее , рас другого варианта не предвидится . Надо запасаться электрогенераторами , впрок покупать электроинструмент всякий . Скачивать всякие учебники себе чтоб знать из чего что сделать , парочку компьютеров в запас купить . Наверное даже интернета не будет через 20 лет значит , на свои автономны возможности придётся полагаться . Заводов не будет , работы не будет , максимум организуют в крае привозить рабов у них поработать на халяву . Уменьшения численности населения без последствий не бывает .
07:26:12 31-01-2024
В царское время всячески поддерживали желающих переехать из центральной России в Сибирь, давали ссуды. Такова была политика государства: освоение всей территории страны. Ныне же народ собирается в основном в МСК и области, Питере и Краснодарском крае. С одной стороны, людей понять можно, там климат лучше и экономические условия. Да и некоторые «государственники» утверждают, что компактное размещение людей для страны менее затратно, не надо тянуть дорогие коммуникации. С другой стороны, в случае большого военного конфликта вражеские силы шарахнут по вышеназванным районам - и нет 2/3 населения.
08:07:29 31-01-2024
да ладно вы, не ссыте, история циклична, скоро будет белая полоса, правда, сначала половине придется умереть, чтобы жили другие
08:28:20 31-01-2024
Что предпринимаем,то и имеем.Какие создаются предпосылки ,чтобы изменить ситуацию?
10:05:23 31-01-2024
Нам это зачем? Мы и так все видим и знаем. Вы это мэру и губернатору напишите.
10:11:32 31-01-2024
Александр. (10:05:23 31-01-2024) Нам это зачем? Мы и так все видим и знаем. Вы это мэру и губ... А им зачем?Они и так всё видят и знают.
10:17:24 31-01-2024
Хм, да побольше человейников стройте, а школы и поликлиники, стадионы, кинотеатры сносите, от них чинушам одна головная боль, а денег ноль. Я врач, стаж 18 лет, зарплата 25-30 тыс. р, жить на это не возможно, в ближайшее время увольняюсь и уеду. Так жить больше не возможно.
10:38:09 31-01-2024
Гость (10:17:24 31-01-2024) Хм, да побольше человейников стройте, а школы и поликлиники,... Вот такая правда без прикрас.Прорывы да и только.
12:35:31 31-01-2024
Вместо русских мигранов хватит.
13:10:49 31-01-2024
Вот и развитие Алтайского края…