Алтайский онколог, помогающая женщинам, стала заслуженным врачом РФ

Наталья Веряскина заведует отделением радиотерапии гинекологического профиля

22 сентября 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Наталья Веряскина, заведующая отделением радиотерапии № 1 Алтайского краевого онкологического диспансера, получила звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает региональный Минздрав.

"Сохранение женского здоровья стало ее призванием, делом всей ее жизни. Высококвалифицированный специалист, обладающий обширными знаниями в области лучевой терапии гинекологических онкопатологий", – отметили в ведомстве.

Наталья Дмитриевна в здравоохранении края работает 40 лет, более 30 лет посвятила алтайской онкологической службе, 15 лет возглавляет отделение радиотерапии, подготовила 10 врачей-радиотерапевтов.

Под ее руководством в онкодиспансере развиваются современные методики лучевой терапии. Например, с 2021 года внедрена методика, повышающая эффективность лечения на 25-30%.

По данным Минздрава, ежегодно в отделении радиотерапии № 1 проходят лечение около 500 пациенток.