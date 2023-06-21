Иногда опухоли гораздо крупнее самой почки обнаруживают совершенно случайно

21 июня 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рак почек – не самая распространенная онкопатология. Ежегодно на Алтае выявляется не более 500 пациентов с таким диагнозом. Тем не менее рак почки считается одной из самых коварных злокачественных новообразований. Опухоль долгое время бессимптомно таится в организме, растет, набирается сил, а первые тревожные звоночки появляются, лишь когда она прорастает в соседние органы и ткани. Во Всемирный день борьбы с раком почки, который отмечают 21 июня, онкоурологи алтайского онкодиспансера вспомнили поучительные истории из своей практики – о том, как не пропустить болезнь и кому стоит ее бояться.

Чемпионы случайных находок

Лет 10-12 назад 17-летняя первокурсница Алтайского государственного университета пришла на плановый медосмотр. Во время обследования у нее обнаружилась большая, около 8 сантиметров, опухоль почки, которая никак ее не беспокоила. Девушке повезло: опухоль располагалась близко к поверхности органа, его удалось экономно прооперировать.

Мораль: опухоли почек часто никак себя не проявляют. Это обусловлено анатомическими особенностями забрюшинного пространства. С одной стороны, там достаточно свободного места для роста опухоли. С другой – в почечной ткани и в жировой клетчатке, которой она окружена, очень мало нервных структур, которые бы вовремя сигнализировали о развитии новообразования. Именно поэтому опухоли в почках часто бывают случайной находкой – когда человек в очередной раз приходит провериться по поводу хронического заболевания. И именно поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию: с 45 лет УЗИ органов брюшной полости включено в стандарт ежегодного обследования.

Кровавый "почерк"

27-летняя беременная женщина находилась под наблюдением гинекологов, регулярно проходила перинатальный скрининг, в который входит, в том числе, УЗИ органов малого таза. Однако это ультразвуковое исследование ограничивается лишь областью половых органов (матка, маточные трубы, яичники). Когда у женщины на фоне полного здоровья внезапно появилась кровь в моче, начали искать шире. И нашли: опухоль в левой почке размером около 9 сантиметров. Было решено дождаться родов, благо до них оставалась пара недель. Спустя 10 дней мамочку забрали онкоурологи, лапароскопически прооперировали и через неделю она уже вернулась к своему малышу.

Мораль: гематурия (примесь крови в моче) – один из частых симптомов опухоли почки наряду с болевыми ощущениями в области поясницы. Обращать внимание нужно также на регулярные отеки ног, частое повышение температуры тела и значительную потерю веса без видимых причин. При этом важно помнить, что все эти симптомы чаще всего возникают уже, когда опухоль достигла большого размера.

Скажи мне, кто твой метастаз

Мужчина в возрасте около 50 лет обратился к врачам с жалобами на боли в плече, сопровождающиеся отеком и покраснением. После диагностики выяснилось, что это метастаз опухоли почки. Причем он уже и сам был на грани распада, и кость, в которой он вырос, в любой момент могла переломиться, угрожая повредить прилегающие крупные сосуды. Руку мужчине пришлось срочно ампутировать – другого выхода в этой ситуации не было. Почка была прооперирована вторым этапом. Опухоль в ней достигла уже 10 сантиметров, при этом пациент даже не подозревал о ее существовании – настолько бессимптомно протекал процесс.

Позже мужчина получил направление в один из федеральных центров травматологии и ортопедии, где ему установили функциональный протез руки с подвижной кистью.

Мораль: рак почки чаще всего метастазирует в кости, печень и легкие. Иногда "ущерб", нанесенный метастазами (их размер и количество), может в разы превосходить вред, причиненный первичной опухолью в самой почке. Даже полное ее удаление для человека не является катастрофой. Почки – это парный орган. Доказано, что четвертой части единственной почки достаточно, чтобы прожить много лет. Да, ей нужно будет помогать: соблюдением режима и определенной диеты, приемом лекарственных препаратов и ограничением физических нагрузок – но свою функцию она сможет выполнять вполне достойно.



Поэтому важно обращать внимание на длительно непроходящие или регулярно возникающие боли в пояснице, плечевых, локтевых и коленных суставах, а также на симптомы со стороны легких (кашель, одышка) и печени (боль и тяжесть в правом подреберье, тошнота).

Мал золотник, да дорог

В практике любого онкоуролога есть своя "коллекция" гигантских опухолей. Алтайским врачам приходилось удалять новообразования весом 12-14 килограммов. А в медицинской литературе встречаются описания и 20-килограммовых гигантов.

"Как жить столько времени, не замечая в животе такую "бочку", – ума не приложу, она же прощупывается руками без всякого специального оборудования?!" – каждый раз изумляется заведующий отделением онкоурологии Сергей Варламов, а уж он-то за многие годы работы в этой области повидал всякое.Врачи отмечают, что главный "сообщник" опухоли в таких ситуациях – лишний вес пациентов: затеряться в огромном животе проще, чем в стройном теле.

Мораль: Современные ультразвуковые исследования помогают обнаружить опухоли в органах брюшной полости от 4-5 миллиметров. Так как чаще всего опухоли почки располагаются над капсулой, то при таких размерах ситуация благополучно разрешается органосохранной операцией – врачи удалят лишь пораженные злокачественным процессом участки, а в остальном почка продолжает служить верой и правдой. Причем такая тактика возможна даже при наличии нескольких мелких очагов в органе.

Курящие короли бензоколонок

Женщина поступила в онкоурологическое отделение на лечение. Но накануне операции у нее погибли муж и сын, из-за чего процедура была отложена: пациентку отпустили проститься с родными. Когда через два месяца она вновь госпитализировалась, оказалось, что на фоне пережитого стресса опухоль выросла в четыре раза, заняла всю почку, заместив собой здоровую ткань органа. Встал вопрос о самой возможности операции или же о переводе пациентки на паллиативную терапию. В итоге почку удалили, а ведь изначально у нее был шанс сохранить орган.

Мораль: Однозначные причины возникновения рака почки не установлены до сих пор, а это значит, что от болезни на 100% не застрахован никто.



Стресс является лишь одним из провоцирующих факторов, сильное эмоциональное напряжение негативной окраски стремительно истощает иммунитет, ослабляет его способность убивать раковые клетки, возникающие в организме постоянно.



Внимательно относиться к здоровью почек нужно людям, чьи кровные родственники тоже болели раком почки, а также тем, у кого в органе была диагностирована киста – за ее "поведением" нужно следить регулярно.



Также в группе повышенного риска находятся больные артериальной гипертензией, использующие лекарства для лечения гипертонии более 20 лет, люди с избыточной массой тела, те, чья работа связана с нефтепродуктами или продуктами газовой химии, а также заядлые курильщики.



Почки – это естественный биологический фильтр человека. В процессе курения в них аккумулируется огромное количество канцерогенов, возникающих в результате горения ядовитых табачных смол, нагрузка на орган увеличивается в десятки раз, возникает преждевременный износ тканей, критически снижается местный иммунитет. Возможно, поэтому у мужчин рак почки встречается в три раза чаще, чем у женщин.



Врачи напоминают: при своевременной диагностике возможно полное излечение от рака почки и долгая полноценная жизнь. Все, что нужно, – следить за своим здоровьем и вовремя проходить диспансеризацию. А еще важно заниматься посильной физической активностью, помогающей контролировать вес.