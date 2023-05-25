Алтайский парламент назначит выборы губернатора 6 июня

Для этого даже соберут внеочередную сессию

25 мая 2023, 15:48, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

6 июня 2023 года Алтайское краевое Заксобрание проведёт внеочередную сессию, где назначит выборы губернатора региона. Об этом коллегам на сессии 25 мая сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

Почему именно 6 июня? По закону назначить выборы нужно не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до голосования. А оно в этом году назначено на воскресенье, 10 сентября.

Официально ни одна партия пока не назвала имени своего кандидата, но ожидается, что участие в выборах примут как минимум "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду". Чтобы стать участником предвыборной гонки, нужно собрать в свою поддержку подписи не менее 7% от общего числа муниципальных депутатов (около 500 автографов).

Кстати, на этот раз самовыдвиженцев на выборах не будет, любому желающему стать главой региона придётся сначала заручиться поддержкой партии.

Действующий губернатор Виктор Томенко пока не анонсировал свои планы на этот счёт. Но эксперты уверены: он будет баллотироваться на новый срок.