В ожидании старта. По каким правилам пройдёт губернаторская кампания в Алтайском крае

Полная ясность с зарегистрированными кандидатами наступит только за месяц до выборов – в начале августа

23 мая 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

До официального старта губернаторской кампании в Алтайском крае остаётся около трёх недель. Не позднее 10 июня депутаты АКЗС соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить выборы главы региона. Предполагается, что голосование пройдёт 10 сентября. Каким оно будет на этот раз: одно- или трёхдневным, будет ли избирком применять кроме традиционных бумажных бюллетеней еще и электронные, станет известно совсем скоро.

Муниципальный фильтр

В первой половине июня КИК окончательно определится с количеством подписей муниципальных депутатов, необходимых для выдвижения кандидата в губернаторы. По предварительным данным, претендентам нужно будет собрать в свою поддержку не менее 506 автографов мундепов, или 7% от общего числа всех народных избранников. Подписные листы и все остальные документы кандидатам необходимо сдать не позднее 29 июля. Ещё примерно 10 дней займёт проверка, после чего избирком примет решение зарегистрировать или отказать в регистрации кандидату.

Сами политические партии (а выдвигать кандидатов могут только они, самовыдвижение не допускается) начнут проводить свои съезды (конференции) в июне – первой половине июля.

Кандидаты в сенаторы

Кроме согласия баллотироваться, сведений о доходах и имуществе, кандидат в губернаторы должен отдать в избирком список из трёх претендентов в сенаторы. Выдвиженец, выигравший губернаторские выборы, в дальнейшем может назначить членом Совфеда только человека из этого списка.

Стоимость выборов

Напомним, что сама кампания по выборам губернатора края может обойтись в 350 млн рублей. В случае если выборы завершатся в первом туре (один из кандидатов наберёт более 50% голосов), удастся сэкономить свыше 90 млн рублей. Как именно пройдут выборы –только в воскресенье или же голосование займёт от двух до трёх дней – решит избирком до конца июня.

В середине лета избирком назовёт точное число избирателей, которые смогут принять участие в выборах главы региона. По данным на 1 января 2023 года, в Алтайском крае правом голоса обладали 1 769 195 человек.

ДЭГ: быть или не быть

КИК также ждёт вердикта Центризбиркома о возможности применять на осенних выборах дистанционное электронное голосование. ЦИК к концу мая может опубликовать окончательный список регионов. Ожидается, что в нём будет представлено свыше 20 территорий.

О плюсах и минусах использования электронного голосования можно почитать здесь.

Дополнительные КОИБы

Ранее стало известно, что Алтайский край в ближайшее время бесплатно получит от Москвы 80 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 года выпуска. "Электронные урны" крайизбирком планирует использовать уже в сентябре в ходе единого дня голосования 2023. Всего в распоряжении комиссии окажется 288 КОИБов.

Напомним, в выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда в первом туре победил Виктор Томенко, набрав 53,6% голосов.