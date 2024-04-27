Алтайский педуниверситет приглашает выпускников 9 и 11 классов на программы СПО

Получить среднее профессиональное образование можно по разным специальностям

27 апреля 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8K2fqc

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Близится к завершению учебный год, и старшеклассники задумываются, куда поступать. Получить качественное образование можно, например, в Алтайском педуниверситете. Там ведут набор на программы среднего профессионального образования по нескольким специальностям. Рассказываем, на кого можно отучиться после 9-го и 11-го классов.

По каким направлениям проводят набор?

На базе 11 классов в АлтГПУ можно получить образование по следующим специальностям:

"Преподавание в начальных классах", очная форма обучения, срок ­– 2 года 10 месяцев (бюджет, на договорной основе);

"Делопроизводитель", заочная форма обучения, срок ­– 11 месяцев (на договорной основе);

"Юриспруденция", очная форма обучения, срок ­– 1 год 10 месяцев (на договорной основе).

А на базе 9 классов можно отучиться по направлениям:

"Юриспруденция", очная форма обучения, срок ­– 2 года 10 месяцев (на договорной основе);

"Дошкольное образование", очная форма обучения, срок ­– 3 года 10 месяцев (бюджет, на договорной основе);

"Туризм и гостеприимство", очная форма обучения, срок ­– 2 года 10 месяцев (на договорной основе).

Поступление происходит без ЕГЭ, по среднему баллу аттестата.

Почему именно АлтГПУ?

Преимущества получения среднего профессионального образования на базе АлтГПУ:

обучают профессиональные преподаватели высшей школы;

студентам доступна вся инфраструктур педуниверситета;

обучающимся открыты все возможности студенческой жизни.

ФГБОУ ВО "АЛТГПУ"

Реклама