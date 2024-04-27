НОВОСТИНаука и образование

Алтайский педуниверситет приглашает выпускников 9 и 11 классов на программы СПО

Получить среднее профессиональное образование можно по разным специальностям

27 апреля 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8K2fqc

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГПУ
Студенты / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Близится к завершению учебный год, и старшеклассники задумываются, куда поступать. Получить качественное образование можно, например, в Алтайском педуниверситете. Там ведут набор на программы среднего профессионального образования по нескольким специальностям. Рассказываем, на кого можно отучиться после 9-го и 11-го классов.

По каким направлениям проводят набор?

На базе 11 классов в АлтГПУ можно получить образование по следующим специальностям:

  • "Преподавание в начальных классах", очная форма обучения, срок ­– 2 года 10 месяцев (бюджет, на договорной основе);
  • "Делопроизводитель", заочная форма обучения, срок ­– 11 месяцев (на договорной основе);
  • "Юриспруденция", очная форма обучения, срок ­– 1 год 10 месяцев (на договорной основе).

А на базе 9 классов можно отучиться по направлениям:

  • "Юриспруденция", очная форма обучения, срок ­– 2 года 10 месяцев (на договорной основе);
  • "Дошкольное образование", очная форма обучения, срок ­– 3 года 10 месяцев (бюджет, на договорной основе);
  • "Туризм и гостеприимство", очная форма обучения, срок ­– 2 года 10 месяцев (на договорной основе).

Поступление происходит без ЕГЭ, по среднему баллу аттестата.

Почему именно АлтГПУ?

Преимущества получения среднего профессионального образования на базе АлтГПУ:

  • обучают профессиональные преподаватели высшей школы;
  • студентам доступна вся инфраструктур педуниверситета;
  • обучающимся открыты все возможности студенческой жизни.

ФГБОУ ВО "АЛТГПУ"

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров