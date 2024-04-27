Алтайский педуниверситет приглашает выпускников 9 и 11 классов на программы СПО
Получить среднее профессиональное образование можно по разным специальностям
27 апреля 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8K2fqc
Близится к завершению учебный год, и старшеклассники задумываются, куда поступать. Получить качественное образование можно, например, в Алтайском педуниверситете. Там ведут набор на программы среднего профессионального образования по нескольким специальностям. Рассказываем, на кого можно отучиться после 9-го и 11-го классов.
По каким направлениям проводят набор?
На базе 11 классов в АлтГПУ можно получить образование по следующим специальностям:
- "Преподавание в начальных классах", очная форма обучения, срок – 2 года 10 месяцев (бюджет, на договорной основе);
- "Делопроизводитель", заочная форма обучения, срок – 11 месяцев (на договорной основе);
- "Юриспруденция", очная форма обучения, срок – 1 год 10 месяцев (на договорной основе).
А на базе 9 классов можно отучиться по направлениям:
- "Юриспруденция", очная форма обучения, срок – 2 года 10 месяцев (на договорной основе);
- "Дошкольное образование", очная форма обучения, срок – 3 года 10 месяцев (бюджет, на договорной основе);
- "Туризм и гостеприимство", очная форма обучения, срок – 2 года 10 месяцев (на договорной основе).
Поступление происходит без ЕГЭ, по среднему баллу аттестата.
Почему именно АлтГПУ?
Преимущества получения среднего профессионального образования на базе АлтГПУ:
- обучают профессиональные преподаватели высшей школы;
- студентам доступна вся инфраструктур педуниверситета;
- обучающимся открыты все возможности студенческой жизни.
ФГБОУ ВО "АЛТГПУ"Реклама
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