Алтайский педвуз победил в конкурсе по подготовке вожатых

АлтГПУ подтвердил статус регионального центра по обучению участников студотрядов

21 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Студенты АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский педагогический университет в очередной раз лидировал в конкурсе Российских студенческих отрядов и Министерства науки и высшего образования России. Вуз получил грант на профессиональное обучение членов студенческих отрядов по профессиям рабочих и должностям служащих.

"Мы подтвердили статус регионального центра по подготовке вожатых. Более десяти лет в университете функционирует Школа подготовки вожатых, вуз является не только организационной, но и методической базой в данном направлении, являясь в течение нескольких лет федеральной инновационной площадкой", – подчеркнула ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.Новое обучение будущих вожатых уже началось, сейчас вуз готовит по этому направлению 300 студентов.

В победители конкурса АлтГПУ вывели высокий уровень кадрового потенциала вуза. Также эксперты отметили материально-техническую базу и образовательную программу. Кстати, программа профессионального обучения по направлению "Вожатый" соответствует рекомендациям, разработанным Министерством просвещения России.

"Вожатый должен понимать, как строится работа с детьми в оздоровительном лагере, владеть техниками игры и методиками организации досуга, знать массу развивающих тренингов и основы оказания первой доврачебной помощи. Одно из важнейших требований к вожатому – умение работать в команде и выстраивать рабочие отношения с напарником. Также будет полезен навык публичных выступлений", – рассказала руководитель программы, доцент педуниверситета Юлия Алеева.

По ее словам, все эти моменты учтены в образовательной программе, которую создали преподаватели вуза.

Проект реализуется при поддержке Российских студенческих отрядов и в партнерстве с региональным отделением РСО Алтайского края.