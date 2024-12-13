О службе, семье и патриотизме. Студенты АлГПУ встретились с легендарной разведчицей

Будущие учителя истории смогли лично пообщаться с Людмилой Нуйкиной

13 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Встреча с российской разведчицей Людмилой Нуйкиной / Фото: Екатерина Заграй, студенческий медиацентр АлтГПУ

Студенты института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского педуниверситета встретились и пообщались с российской разведчицей, полковником Службы внешней разведки РФ в отставке Людмилой Нуйкиной. Встречу приурочили к открытию бюста легендарного контрразведчика Виталия Нуйкина в Барнауле.

"Сегодня у нас уникальная возможность послушать рассказ Людмилы Нуйкиной, полковника в отставке, супруги Виталия Нуйкина, бюст которого вчера открыли напротив корпуса нашего университета. Бесценный шанс приобщиться к истории, о которой мы раньше не могли и мечтать. Вы историки, и историческая память, факты и их интерпретация являются составной частью вашей профессии учителя", – сказала ректор вуза Ирина Лазаренко.

Людмила Нуйкина рассказала студентам о своей юности, знакомстве с будущим мужем, нелегкой службе, поделилась историями, которые происходили во время работы.

Встреча с российской разведчицей Людмилой Нуйкиной / Фото: Екатерина Заграй, студенческий медиацентр АлтГПУ

Бывшая разведчица ответила на вопросы студентов. Ребята, например, интересовались, как в совершенстве овладеть иностранным языком. Людмила Нуйкина поведала об особенностях обучения разведчиков. Был вопрос и о том, как они с супругом переживали разлуку с детьми.

"Муж говорил, что меня выбрали из огромного количества женщин, чтобы защищать Родину, а на службе я буду защищать не только своего сына, но и всех детей мира", – ответила гостья.

Были и другие вопросы – о качествах, которыми должен обладать разведчик, о непредвиденных ситуациях, о семье и Родине. На все Людмила Нуйкина дала подробные ответы.

На встрече со студентами разведчица не раз отметила, как важен патриотизм в такой работе.

"Мы были с мужем во многих странах, но скучали только по одной – России. Любите и цените страну, в которой вы живете", – подчеркнула разведчица.

В конце встречи Ирина Лазаренко объявила о том, что студенты АлтГПУ возьмут шефство над памятником Виталию Нуйкину.

Встреча с Людмилой Нуйкиной стала значимым событием для студентов, позволив им узнать больше о героизме и самоотверженности людей, посвятивших жизнь служению Отечеству.