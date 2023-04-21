Алтайский педвуз приглашает отучиться на учителей и юристов по СПО

Получить среднее профессиональное образование можно после 9 и 11 классов

21 апреля 2023, 14:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58finV

АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский педуниверситет предлагает программы СПО для выпускников. Поступление проходит без ЕГЭ, по среднему баллу аттестата.

На базе 11 классов образование можно получить по следующим специальностям:

"Преподавание в начальных классах". Очная форма обучения на бюджете или договорной основе (два года и десять месяцев);

"Делопроизводитель". Очно-заочная форма обучения, на договорной основе (11 месяцев);

"Право и организация социального обеспечения". Очная форма, на договорной основе (один год и десять месяцев).

На базе 9 класса можно получить одну специальность:

"Право и организация социального обеспечения". Проходит по очной форме, на договорной основе (два года и десять месяцев).

Преимущества СПО на базе АлтГПУ

Студентам будет доступна вся инфраструктура педуниверситета, они смогут прочувствовать студенческую жизнь, а учить их будут высокопрофессиональные преподаватели высшей школы.

АлтГПУ – это старейший вуз Алтая с мощными образовательными традициями, где:

кампус педуниверситета расположен в центре города;

студенческий городок в шаговой доступности от учебных корпусов;

доступны оздоровительные услуги вузовского санатория-профилактория "Мечта";

доступны компьютерные классы с современным программным обеспечением, Wi-Fi*;

развита спортивная инфраструктура;

богатейшие фонды научно-педагогической библиотеки;

вокальные, хореографические, театральные творческие коллективы;

студенческий медиацентр;

студотрядовское движение;

волонтёрский центр.

За дополнительной информацией обращайтесь в приёмную комиссию Алтайского государственного педагогического университета: тел. 8 (3852) 629-539.

ФГБОУ ВО "АлтГПУ"

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