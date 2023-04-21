Алтайский педвуз приглашает отучиться на учителей и юристов по СПО
Получить среднее профессиональное образование можно после 9 и 11 классов
21 апреля 2023, 14:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58finV
Алтайский педуниверситет предлагает программы СПО для выпускников. Поступление проходит без ЕГЭ, по среднему баллу аттестата.
На базе 11 классов образование можно получить по следующим специальностям:
- "Преподавание в начальных классах". Очная форма обучения на бюджете или договорной основе (два года и десять месяцев);
- "Делопроизводитель". Очно-заочная форма обучения, на договорной основе (11 месяцев);
- "Право и организация социального обеспечения". Очная форма, на договорной основе (один год и десять месяцев).
На базе 9 класса можно получить одну специальность:
- "Право и организация социального обеспечения". Проходит по очной форме, на договорной основе (два года и десять месяцев).
Преимущества СПО на базе АлтГПУ
Студентам будет доступна вся инфраструктура педуниверситета, они смогут прочувствовать студенческую жизнь, а учить их будут высокопрофессиональные преподаватели высшей школы.
АлтГПУ – это старейший вуз Алтая с мощными образовательными традициями, где:
- кампус педуниверситета расположен в центре города;
- студенческий городок в шаговой доступности от учебных корпусов;
- доступны оздоровительные услуги вузовского санатория-профилактория "Мечта";
- доступны компьютерные классы с современным программным обеспечением, Wi-Fi*;
- развита спортивная инфраструктура;
- богатейшие фонды научно-педагогической библиотеки;
- вокальные, хореографические, театральные творческие коллективы;
- студенческий медиацентр;
- студотрядовское движение;
- волонтёрский центр.
За дополнительной информацией обращайтесь в приёмную комиссию Алтайского государственного педагогического университета: тел. 8 (3852) 629-539.
ФГБОУ ВО "АлтГПУ"
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