НОВОСТИНаука и образование

Алтайский педвуз приглашает отучиться на учителей и юристов по СПО

Получить среднее профессиональное образование можно после 9 и 11 классов

21 апреля 2023, 14:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58finV

АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза
АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский педуниверситет предлагает программы СПО для выпускников. Поступление проходит без ЕГЭ, по среднему баллу аттестата.

На базе 11 классов образование можно получить по следующим специальностям:

  • "Преподавание в начальных классах". Очная форма обучения на бюджете или договорной основе (два года и десять месяцев);  
  • "Делопроизводитель". Очно-заочная форма обучения, на договорной основе (11 месяцев);
  • "Право и организация социального обеспечения". Очная форма, на договорной основе (один год и десять месяцев).

На базе 9 класса можно получить одну специальность:

  • "Право и организация социального обеспечения". Проходит по очной форме, на договорной основе (два года и десять месяцев).

Преимущества СПО на базе АлтГПУ

Студентам будет доступна вся инфраструктура педуниверситета, они смогут прочувствовать студенческую жизнь, а учить их будут высокопрофессиональные преподаватели высшей школы.

АлтГПУ – это старейший вуз Алтая с мощными образовательными традициями, где:

  • кампус педуниверситета расположен в центре города;
  • студенческий городок в шаговой доступности от учебных корпусов;
  • доступны оздоровительные услуги вузовского санатория-профилактория "Мечта";
  • доступны компьютерные классы с современным программным обеспечением, Wi-Fi*;
  • развита спортивная инфраструктура;
  • богатейшие фонды научно-педагогической библиотеки;
  • вокальные, хореографические, театральные творческие коллективы;
  • студенческий медиацентр;
  • студотрядовское движение;
  • волонтёрский центр.

За дополнительной информацией обращайтесь в приёмную комиссию Алтайского государственного педагогического университета: тел. 8 (3852) 629-539.

ФГБОУ ВО "АлтГПУ"

 

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