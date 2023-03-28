Алтайский пенсионер испугался опасного вируса и перевёл мошенникам деньги

Неизвестный рассказал мужчине, что опасное ПО может лишить его средств

28 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пенсионер в Каменском районе поверил мошенникам и отдал им свои деньги. Об этом сообщили в региональном МВД.

"Как рассказал заявитель, ему поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банковского учреждения. Неизвестный мужчина напугал потерпевшего вирусом, который может навредить безопасности финансовых сбережений, хранящихся на карте", – сказано в сообщении.

Мужчина поверил злоумышленникам, выполнил их инструкции и лишился 20 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".