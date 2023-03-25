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Почти 9,3 млн рублей перевела мошенникам пенсионерка из Барнаула

В надежде переиграть аферистов женщина лишилась сбережений, а также продала всё золото и дом

25 марта 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

68-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 9,276 млн рублей, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Женщина обратилась в полицию 21 марта и рассказала, что в начале февраля ей позвонили с банка и спросили, хорошо ли она подумала насчёт перевода 7 тысяч рублей на Украину. 

"Естественно, старушка стала всё отрицать, тогда сотрудник "службы безопасности" предложила переиграть жуликов и поймать их с поличным", – сказано в посте.

В итоге женщина перевела аферистам накопления (600 тысяч рублей), выручку от сданного в ломбард золота (392 тысячи) и все деньги от продажи дома (8,278 млн), который она продала, поддавшись уговорам.

Комментарии 4

  • А вот не жалко. Полиции не жалко, если не ловят, то в доле или некомпетентны, что еще хуже. Банкиры вообще оцифровались.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Как-то быстро все лишенки дома за 8 млн. продают.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Вся жизнь ира ;) только для выигрыша надо уметь играть и знать правила игры, НУЖНО БЫЛО в ПОЛИЦИЮ обращаться, а не самой играть, игруля
    26 марта, Гость   Ответить
  • Пострадавших старушек много раскрытых дел мало вывод - ужесточение до предела наказания (возможно даже временно ввести расстрел) и авто прослушку на все телефоны людям после 40 лет возрастом время откуда звонок куда звонок о чем разговор отслеживает робот и высылает наряд в течении 5 минут если разговор -развод
    27 марта, Гость   Ответить
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