Почти 9,3 млн рублей перевела мошенникам пенсионерка из Барнаула

В надежде переиграть аферистов женщина лишилась сбережений, а также продала всё золото и дом

25 марта 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

68-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 9,276 млн рублей, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Женщина обратилась в полицию 21 марта и рассказала, что в начале февраля ей позвонили с банка и спросили, хорошо ли она подумала насчёт перевода 7 тысяч рублей на Украину.

"Естественно, старушка стала всё отрицать, тогда сотрудник "службы безопасности" предложила переиграть жуликов и поймать их с поличным", – сказано в посте.

В итоге женщина перевела аферистам накопления (600 тысяч рублей), выручку от сданного в ломбард золота (392 тысячи) и все деньги от продажи дома (8,278 млн), который она продала, поддавшись уговорам.