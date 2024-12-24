Алтайский певец выпустил новогоднюю песню о Москве и в нейросети сделал клип
Известный шансонье признался, что всегда хотел написать что-то новогоднее или рождественское
24 декабря 2024, 12:12, ИА Амител
Алтайский певец Евгений Росс представил на своей странице во "ВКонтакте" новую песню "Новогодняя Москва".
"Наконец-то мы закончили. Мое желание уж точно сбылось. Всегда хотел написать что-то новогоднее или рождественское. И, как ни странно, сила желаний идет в ногу с современностью: клип мы создали с помощью нейросети. Надеюсь, вам понравится. Буду рад, если эта песня принесет хорошее настроение", – рассказал исполнитель.
Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. Российский музыкант, исполнитель песен в жанре русский шансон. Четырежды лауреат премии "Шансон года".
14:38:19 24-12-2024
То, что Росс родился в Акулово никак не делает его Алтайским шансонье. Он уже лет двадцать пять живёт в Москве.
15:56:47 24-12-2024
Приходи новый год...
21:59:01 24-12-2024
Классный клип, классная песня.