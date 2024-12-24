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Алтайский певец выпустил новогоднюю песню о Москве и в нейросети сделал клип

Известный шансонье признался, что всегда хотел написать что-то новогоднее или рождественское

24 декабря 2024, 12:12, ИА Амител

Алтайский певец Евгений Росс представил на своей странице во "ВКонтакте" новую песню "Новогодняя Москва".

"Наконец-то мы закончили. Мое желание уж точно сбылось. Всегда хотел написать что-то новогоднее или рождественское. И, как ни странно, сила желаний идет в ногу с современностью: клип мы создали с помощью нейросети. Надеюсь, вам понравится. Буду рад, если эта песня принесет хорошее настроение", – рассказал исполнитель.

Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. Российский музыкант, исполнитель песен в жанре русский шансон. Четырежды лауреат премии "Шансон года".

культура музыка Новый год
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Комментарии 3

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Гость

14:38:19 24-12-2024

То, что Росс родился в Акулово никак не делает его Алтайским шансонье. Он уже лет двадцать пять живёт в Москве.

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Alex

15:56:47 24-12-2024

Приходи новый год...

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Гость

21:59:01 24-12-2024

Классный клип, классная песня.

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