Алтайский певец выпустил новогоднюю песню о Москве и в нейросети сделал клип

Алтайский певец Евгений Росс представил на своей странице во "ВКонтакте" новую песню "Новогодняя Москва".

"Наконец-то мы закончили. Мое желание уж точно сбылось. Всегда хотел написать что-то новогоднее или рождественское. И, как ни странно, сила желаний идет в ногу с современностью: клип мы создали с помощью нейросети. Надеюсь, вам понравится. Буду рад, если эта песня принесет хорошее настроение", – рассказал исполнитель.