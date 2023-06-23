Алтайский пловец завоевал золото на международном турнире

Иван Хлыновский – воспитанник бийской школы плавания

23 июня 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Чемпионат мира по подводному спорту в дисциплине "плавание в ластах" среди юниоров 14-17 лет проходит в Каире. Пловец из Бийска Иван Хлыновский завоевал здесь золотую медаль, пишет "Алтайский спорт".

По итогам предварительных заплывов Иван финишировал шестым, но на решающем этапе ему удалось завоевать золотую медаль.

Следующим на турнире выступит еще один представитель Алтайского края – Леонтий Кузнецов. Он будет бороться за медали на дистанции 800 метров.