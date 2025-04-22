Алтайский производитель сельхозтехники оптимизирует работу с поддержкой нацпроекта

Инструменты бережливого производства внедряют при участии работников

22 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

ООО "РУФ-2 / Фото предоставлено компанией

Алтайская компания "РУФ-2", занимающаяся выпуском сельскохозяйственной техники, оптимизирует производственные процессы. Работу по обновлению запустили после присоединения к федеральному проекту "Производительность труда" (реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика").

Что уже сделали по нацпроекту?

На базе опытного цеха, где выпускают новые продукты, провели диагностику и планирование, рассказал заместитель директора по инновационному развитию Дмитрий Иванов. По итогам анализа выбрали ключевые инструменты для устранения потерь и повышения эффективности производства.

В числе первых решений – установка систем местной вытяжной вентиляции на сварочных участках и внедрение оборудования для перемещения тяжелых грузов. В работе по оптимизации участвует персонал предприятия: здесь сформировали команду, которая прошла обучение методам бережливого производства, в том числе на цифровой платформе "Производительность.рф".

Бережливые технологии уже начали внедрять и в других цехах: появились информационные центры, которые позволяют более точно планировать процессы и координировать работу сотрудников.

Что дальше?

Ближайшие шаги предприятия:

организация нового склада запасных частей;

модернизация производственных помещений;

внедрение современных логистических решений и цифровых систем управления потоками.

Как стать участником нацпроекта?

Принять участие в проекте могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.