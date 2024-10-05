Алтайский прокурор поставил на контроль ситуацию с обрушением дамбы в Шелаболихе

На месте происшествия работает территориальный прокурор

05 октября 2024, 18:02, ИА Амител

Антон Герман / Фото: t.me/proc_22

Прокурор Алтайского края Антон Герман в связи с обрушением дамбы в Шелаболихинском районе поставил на контроль вопросы устранения последствий перелива дороги в райцентре и соблюдения прав граждан, сообщили в региональной прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, в Шелаболихе есть альтернативное автомобильное сообщение по региональной автодороге. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.

"Антон Герман поставил на контроль вопросы устранения последствий перелива воды и восстановления дорожного полотна. Поручил проконтролировать соблюдение прав граждан. На месте работает территориальный прокурор", – говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, вода перелилась через внутрипоселковую дорогу и разрушила ее при проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер в девяти километрах юго-западнее Шелаболихи.

В районе ввели режим повышенной готовности. В самое ближайшее время дамбу начнут восстанавливать, сообщали власти.