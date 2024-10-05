Режим повышенной готовности ввели в Шелаболихинском районе из-за прорыва дамбы

В ближайшее время сооружение начнут восстанавливать

05 октября 2024, 17:05, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы / Фото: МЧС Алтайского края

В Шелаболихинском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за прорыва дамбы, разделяющей райцентр, сообщили в местной администрации.

В райцентре организовали бесплатное автобусное сообщение в объезд по федеральной трассе. Конечные точки маршрута – магазин "Мария-Ра" и здание сельсовета на улице Ленина.

Власти призвали местных жителей не нагнетать обстановку, отметив, что все меры принимаются уже сейчас.

"Будет организовано дежурство на дамбе, чтобы предотвратить несчастные случаи. В самое ближайшее время дамбу начнут восстанавливать. Администрацией и службами района будут приняты все меры, чтобы не нарушилось жизнеобеспечение райцентра", – отметили чиновники.

В МЧС сообщали, что вода перелилась через внутрипоселковую дорогу и разрушила ее при проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер в девяти километрах юго-западнее Шелаболихи.

Тем не менее вода не подтопила жилые дома и приусадебные участки. Более того, этого и не прогнозируется. Пострадавших также нет.