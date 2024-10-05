Режим повышенной готовности ввели в Шелаболихинском районе из-за прорыва дамбы
В ближайшее время сооружение начнут восстанавливать
05 октября 2024, 17:05, ИА Амител
В Шелаболихинском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за прорыва дамбы, разделяющей райцентр, сообщили в местной администрации.
В райцентре организовали бесплатное автобусное сообщение в объезд по федеральной трассе. Конечные точки маршрута – магазин "Мария-Ра" и здание сельсовета на улице Ленина.
Власти призвали местных жителей не нагнетать обстановку, отметив, что все меры принимаются уже сейчас.
"Будет организовано дежурство на дамбе, чтобы предотвратить несчастные случаи. В самое ближайшее время дамбу начнут восстанавливать. Администрацией и службами района будут приняты все меры, чтобы не нарушилось жизнеобеспечение райцентра", – отметили чиновники.
В МЧС сообщали, что вода перелилась через внутрипоселковую дорогу и разрушила ее при проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер в девяти километрах юго-западнее Шелаболихи.
Тем не менее вода не подтопила жилые дома и приусадебные участки. Более того, этого и не прогнозируется. Пострадавших также нет.
21:21:20 05-10-2024
Дамба не разъединяет райцентр, а соединяет и ни одного слова, кто виноват, кто ответит рублем, кого гнать немедленно. Тут халатность тянет на уголовку.
08:27:32 07-10-2024
Криворукие. Превентивный слив воды закончился смывом дамбы.. Ну и ну..