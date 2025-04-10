Алтайский райцентр разделился надвое из-за паводка
Для пропуска талых вод пришлось раскопать дорогу
10 апреля 2025, 20:00, ИА Амител
В Шелаболихе из-за паводка нарушилось транспортное сообщение. Как сообщают "Вести Алтай", вода разделила село на две части.
"Ровно полгода назад там размыло дамбу, и пришлось строить обводную дорогу. Сейчас сообщения снова нет – дорогу пришлось раскопать на период пропуска талых вод", – говорится в материале.
В районной администрации уточняют, что это лишь временная мера. Уже в 2025-м году в райцентре планируют начать строительство постоянного моста. Проект проходит госэкспертизу, сразу после которой власти района займутся поиском подрядчика.
Алтайское правительство уже заложило на стройку 65 миллионов рублей. Сейчас транспортное сообщение в райцентре осуществляется через региональную трассу, как это было в первые недели после порыва дамбы.
"Уже в этом году здесь начнут строить капитальный мост", – отмечают "Вести".
Комментарии 0