Власти Барнаула обсудили подготовку к паводку и потенциальным осложнениям

Эвакуационным комиссиям поручено ежедневно мониторить уровень воды в Оби

10 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 апреля в администрации Барнаула прошло заседание эвакуационной комиссии под руководством замглавы города по социальной политике Александра Артемова. Участники обсудили готовность краевой столицы к паводковому периоду и меры на случай потенциальных осложнений, рассказали в мэрии.

По данным алтайского ЦГМС, первая волна весеннего половодья ожидается благоприятной: уровень воды в Оби прогнозируются ниже критических отметок. Но власти не исключают резкого подъема воды при сильных осадках в верховьях Бии, Катуни и Чарыша.

"В отдельные годы формирование паводковых процессов носило динамичный характер, уровень воды в реках повышался стремительно за сутки, поэтому мы должны держать на контроле высокую степень готовности городских служб и эвакуационных органов на период прохождения паводковых вод", – сказал замначальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Александр Чуриков.

В микрорайонах Затон и Ильича уже проведены подворовые обходы, подготовлена эвакуация маломобильных групп населения. Развертывание временных пунктов размещения, обеспечение продуктами, медикаментами и охрана правопорядка находятся на особом контроле.

"Экстренная эвакуация населения проводится в случае резкого повышения уровня воды в реке Оби выше критических отметок (5,4 м) с дальнейшей угрозой затопления всей территории микрорайона Затон и в случае резкого повышения уровня воды в реке Оби (6 м) с угрозой затопления всей территории микрорайона Ильича", – указали в мэрии.

Александр Артемов поручил ежедневно мониторить уровень воды в Оби, активизировать информирование горожан и проверить запасы продовольствия в магазинах затопляемых районов.

Ранее из-за подъема воды в реках Чапша, Чумыш и Бурла в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.