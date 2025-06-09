Алтайский санаторий участвует в федеральном проекте по производительности труда

В организации уже сделали первые шаги, чтобы улучшить качество оказания услуг

09 июня 2025, 12:20, ИА Амител

"Санаторий "Родник Алтая" / Фото предоставлено санаторием

Алтайский санаторий "Родник Алтая" принимает участие в федеральном проекте "Производительность труда", входящем в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Здесь активно совершенствуют гостевой сервис.

Правила бережливого производства внедряют на примере процесса оказания санаторно-курортных услуг гостю, проживающему в номере категории "стандарт". На помощь санаторию пришли специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Вместе с работниками организации проверили этапы по организации питания, медицинского обслуживания, уборки номеров и работы ресепшена. Эксперты нашли операции, которые тормозят процесс и снижают эффективность деятельности. Затем здесь выработали решения, которые помогут сделать работу ещё лучше. Также команда санатория пользуется методологической поддержкой специализированной ИТ-платформы производительность.рф.

В ФЦК говорят, что современные методы управления и бережливые технологии помогут повысить качество обслуживания гостей и снизить операционные издержки. Об этом же говорят и в санатории. Реализация федерального проекта "Производительность труда" – важный этап в развитии, который позволит создать более комфортные условия пребывания гостей и выйти на новый уровень организации сервиса, отметила генеральный директор ООО "Санаторий "Родник Алтая" Анна Беседина.

Добавим, что компания стала первым участником проекта в Алтайском крае среди санаторно-курортных организаций.

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.