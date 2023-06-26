Алтайский Сбер стал стратегическим партнером "Дня сибирского поля – 2023"

Посетители и участники агрофорума смогут узнать о финансовых и цифровых продуктах компании

26 июня 2023, 14:15, ИА Амител LjN8KPtSB

Команда Сбера на "Дне поля" в прошлом году / Фото: пресс-служба банка

Алтайское отделение Сбербанка поддержит проведение межрегионального агрофорума в статусе участника – стратегического партнёра.

На площадке Сбера посетителям форума расскажут о кредитовании, лизинге, новинках в цифровизации АПК и многом другом. Сбер также планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие проектов партнеров.

Впервые на своей площадке банк установит передвижной пункт кассовых операций (ППКО). Это мобильный офис банка, размещенный в микроавтобусе. Такие автомобили обслуживают клиентов в селах, где нет офисов Сбера. В ППКО установлен современный банкомат, который может выдавать деньги без пластиковой карты, поскольку использует технологии биометрии, а также оборудовано рабочее место сотрудника банка. Посетители агрофорума смогут снять деньги или, наоборот, положить их на счет, провести другие банковские операции.

"На агрофоруме "День Сибирского поля" мы ежегодно показываем передовые цифровые решения Группы компаний Сбер и консультируем по вопросам кредитования, лизинга, страхования. Каждый из наших продуктов помогает в достижении конкретных задач бизнеса. Мы можем предложить свое решение под самые разные потребности", – прокомментировал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Иван Шешиков.

И пригласил посетителей и участников на стенд Сбера (он будет под номером 207) за новыми возможностями для развития своего дела.

Напомним, Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в этом году будет проходить 28-29 июня. Место осталось неизменным – площадка Сибирского агропарка (37-й км Павловского тракта).

ПАО "Сбербанк"

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