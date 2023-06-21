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Какие новинки презентуют алтайские предприятия на "Дне сибирского поля – 2023"

На мероприятии продемонстрируют свою технику также компании из других городов и стран

21 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Поле. Техника / Фото: aleksandarlittlewolf / freepik.com
Поле. Техника / Фото: aleksandarlittlewolf / freepik.com

22 предприятия сельскохозяйственного и лесного машиностроения Алтайского края станут участниками Межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля – 2023", который пройдёт 28-29 июня, сообщает региональное Министерство промышленности и энергетики.

Алтайские компании предоставят более 180 экспонатов.

Например, они презентуют:

  • тракторы сельскохозяйственного и специального назначения;
  • почвообрабатывающие машины и орудия;
  • посевные комплексы;
  • машины для заготовки кормов;
  • машины для послеуборочной обработки зерна;
  • зерносушилки;
  • навесное оборудование;
  • колесные диски для сельскохозяйственной техники;
  • сельхозшины и спецшины.

В числе тех, кто представит свою технику, будет Торговый дом "Комплекс Агро". Он покажет дождевальную машину собственного производства, которую ранее на Алтае не выпускали.

А компания "СиСорт" презентует фотосепаратор SmartSort B3 CN+CN*, с помощью которого можно очищать сыпучее сырье различного назначения от трудноотделимых примесей.

Алтайский завод сельскохозяйственных машин, предприятия "Агроцентр" и "Технологии металлообработки" представят обновленные модели своей почвообрабатывающей техники.

Также Завод тяжелых колесных дисков (входит в группу компаний "Завод механических прессов") продемонстрирует барабан-проставку, которая предназначена для спаривания колес на тракторах марки "Кировец" производства Петербургского тракторного завода.

Кроме того, на "Дне сибирского поля – 2023" будут принимать участие компании из других городов и стран. Они презентуют растения, удобрения, семена и биопрепараты, а также цифровые технологии, товары и разработки в области животноводства и технику.

Напомним, что в прошлом году на мероприятии, помимо машин и техники, впервые была организована выставка-ярмарка алтайских продуктов под девизом "ВкусноЕстьПолезно". Вниманию гостей были представлены сыры, мясные деликатесы, выпечка, масла, напитки, бальзамы, мед, пантовая и фитопродукция, продукция предприятий Алтайского биофармацевтического кластера и многое другое.

*SmartSort B3 CN+CN ("СмартСорт Би3 СиЭн+СиЭн")

сельское хозяйство
Читайте также в сюжете: День Сибирского поля-2023

Комментарии 1

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Гость

08:51:22 22-06-2023

"На дне" М.Горький

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